“Kiếp nạn” của nhạc sĩ có ca khúc 3,1 tỷ view

Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và “kiếp nạn” mua hàng qua mạng.

Chuyện là tác giả Nhật ký của mẹ lên mạng đặt chăn màu cam cho con và nhất định phải màu cam để hợp với chiếc gối có sẵn ở nhà. Tuy nhiên khi nhận về, tone màu cam của 2 món đồ hoàn toàn lệch nhau: gối màu cam sáng, chăn màu cam đất và hơi thiên về màu đỏ.

Vì không chấp nhận được “content tự tìm đến” này, nam nhạc sĩ đã thắc mắc trên tài khoản của shop: “Mua mền màu cam sao giao màu đỏ?” nhưng vẫn chọn 5 sao. Sau đó anh nhận được câu trả lời: “Đây là màu cam đỏ ạ”.

Để so sánh kỹ hơn, nam nhạc sĩ còn đặt chăn và gối cạnh nhau cùng với câu hỏi: “Nếu cái mền màu cam thì cái gối màu gì???”, đồng thời nhờ cộng đồng mạng lấy lại công bằng cho mình.

Bài đăng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần bình luận, nhiều người vừa thương vừa buồn cười với kiếp nạn mua hàng qua mạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Có người trêu rằng đó là màu cam… chịu nên Nguyễn Văn Chung phải chịu thôi, có người nói đùa vì nam nhạc sĩ không dùng son nên không biết được màu cam đất là đúng và cũng không ít ý kiến thừa nhận cả chăn và gối đều màu cam nhưng lệch tone.

“Màu chăn trong hình giống màu cam cháy (hay còn gọi là cam đất, màu gạch nung hoặc terra-cotta). Nó là tông cam pha nâu, trầm và ấm, không tươi như cam sáng mà ngả nhẹ sang đỏ nâu”, “Nó là màu cam thiệt mà anh. Chỉ là cam this cam that thôi”, “Anh không dùng son làm sao mà hiểu được. Nó là cam đỏ anh ơi”, Gối là cam màu quả cam còn chăn là cam đất ạ”, “Chắc anh chỉ công nhận 1 loại cam là cam tươi đúng không?”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Về phần mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng nửa đùa nửa thật: “Đúng cam chịu luôn! Tức ghê muốn mua trùng màu cái gối cho con”. Ngoài ra anh cũng giải thích lý do vẫn rate 5 sao là vì chăn khác màu nhưng ấm.

Màn mua hàng qua mạng gây bất mãn về màu sắc nhưng mãn nguyện về chất lượng (Ảnh chụp màn hình)

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với nhiều ca khúc nổi tiếng như Chiếc khăn gió ấm, Nhật ký của mẹ, Con đường mưa,... và hàng trăm ca khúc thiếu nhi. Năm 2025, một bài hát gây sốt của nam nhạc sĩ là Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ngày 2/5/2025, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thông báo ca khúc đạt tổng 3,1 tỷ lượt xem trên các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook, Instagram...

Hiện tại Nguyễn Văn Chung là bố đơn thân của 2 em bé - một con trai ruột và một cháu gọi anh là cậu. Sau khi chia tay vợ cũ, anh tập trung chăm con, thường chia sẻ những câu chuyện ấm áp về tình cảm gia đình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh: FBNV)

