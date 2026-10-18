Lãi suất cao tiếp tục 'thử thách' chứng khoán?

VN-Index hồi phục, chưa thể khẳng định tạo đáy

Thị trường chứng khoán vừa có tuần giảm điểm thứ 4 liên tiếp. Đáng chú ý, VN-Index có thời điểm xuyên thủng vùng đáy thiết lập hồi tháng 8, trước khi đảo chiều trong phiên 16/10, lấy lại mốc 1.700 điểm. Nhịp hồi phục cuối tuần phần nào cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, mặt bằng lãi suất trong nước neo cao, giá năng lượng đẩy lạm phát tăng và những diễn biến bất lợi từ thị trường quốc tế là các yếu tố gây sức ép lên dòng tiền.

Trong tuần, khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Tuần qua, VN-Index có thời điểm xuống thấp, trước khi đảo chiều lấy lại mốc 1.700 điểm. Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, phiên hồi phục cuối tuần ghi nhận dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán.

Theo ông Phong, sau nhịp giảm sâu, VN-Index có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong đầu tuần tới, với vùng kháng cự gần là 1.715-1.750 điểm. Đây là vùng đáy cũ vừa bị xuyên thủng, có thể trở thành khu vực thử thách lực cầu khi chỉ số hồi phục.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, nhịp tăng này chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. Thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện đủ mạnh, trong khi thời hạn công bố báo cáo tài chính quý III của các doanh nghiệp niêm yết vào ngày 20/10 khiến dòng tiền có thể tiếp tục phân hóa, ưu tiên những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan.

Diễn biến lãi suất, tỷ giá và dòng tiền sẽ tiếp tục là những biến số quan trọng quyết định liệu nhịp hồi phục có thể chuyển thành xu hướng tăng bền vững hay chỉ là khoảng nghỉ trong chuỗi điều chỉnh.

Lãi suất gia tăng áp lực lên dòng tiền

Theo giới phân tích, áp lực từ mặt bằng lãi suất không chỉ tác động đến định giá cổ phiếu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định phân bổ tài sản của nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Chính phủ, một số ngân hàng thương mại nhà nước đã giảm 2% lãi suất cho vay, áp dụng cho lĩnh vực ưu tiên.

SGI Capital nhận định, cuộc đua huy động vốn của các ngân hàng vẫn tiếp diễn nhưng chưa quá gay gắt do nhu cầu vay mua nhà, mua xe có dấu hiệu chững lại, dù tín dụng cho các đại dự án hạ tầng và bất động sản vẫn cao. Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo áp lực tăng huy động đối với các ngân hàng có nguồn vốn mỏng, phụ thuộc nhiều vào vốn ngắn hạn liên ngân hàng, trong khi các ngân hàng lớn có cân đối vốn tốt sẽ tạo được lợi thế.

Lãi suất huy động cao và tiếp tục tăng đang cản trở dòng tiền mới vào chứng khoán, dù định giá đã hấp dẫn hơn. Ảnh minh họa.

Công ty quản lý quỹ này cũng lưu ý, lãi suất tăng cao và kéo dài có thể bắt đầu tác động đến nợ xấu, đặc biệt là từ dư nợ bất động sản trong bối cảnh thanh khoản và giá giảm mạnh. Các chỉ báo cần theo dõi gồm khoản phải thu, tỷ lệ trích lập dự phòng và tốc độ hình thành nợ nhóm 2.

Kết quả kinh doanh quý III được dự báo tích cực so với cùng kỳ nhưng đà tăng trưởng chậm lại và phân hóa mạnh. Nhóm dầu khí, cao su, đường có thể hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng, trong khi bất động sản, chứng khoán và ngân hàng có thể đã qua đỉnh tăng trưởng.

Về dòng tiền, thanh khoản chứng khoán tháng qua giảm xuống dưới 15.000 tỷ đồng/ phiên dù Việt Nam đã được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Khối ngoại chỉ mua ròng trong một tuần quanh sự kiện nâng hạng rồi quay lại bán ròng mạnh. Trong khi đó, lãi suất huy động cao cản trở dòng tiền mới, còn nhu cầu phát hành mới của doanh nghiệp tiếp tục tạo áp lực lên nhà đầu tư trong nước.

Theo SGI Capital, dư nợ margin vẫn ở mức rất cao trong khi dòng tiền và lãi suất không thuận lợi, trở thành rủi ro lớn của thị trường. Nhu cầu thanh khoản cuối năm, các khoản vay đến hạn và sự suy yếu của thị trường bất động sản có thể gia tăng áp lực lên giá cổ phiếu.

Nếu lãi suất huy động tiếp tục tăng, nhà đầu tư có thể rời bỏ thị trường, kích hoạt vòng xoáy bán giải chấp.