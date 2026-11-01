Lãi suất đầu tháng 11/2026: Tiền gửi tiết kiệm đồng loạt hạ nhiệt, chứng chỉ tiền gửi điều chỉnh nhẹ

Tham khảo nhanh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy (lãi suất huy động) niêm yết trên website của các ngân hàng như: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, Techcombank, MB, ACB, SACOMBANK, HDBank, SHB, VIB, SeABank, BacABank, TPBank, NCB, KienlongBank, Saigonbank, Vietbank,… trong ngày đầu tiên tháng 11/2026 cho thấy, lãi suất huy động (tại các kỳ hạn được khảo sát là: 6,9,12,24 tháng) tại các ngân hàng đã được điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại ít nhất một kỳ hạn hoặc hình thức gửi tiền.

Trong số này, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, HDBank, PGBank và BVBank dã điều chỉnh lãi suất niêm yết tại quầy. Hầu hết các ngân hàng còn lại áp dụng mức giảm đối với cả tiền gửi trực tuyến và tiền gửi tại quầy.

Mức giảm phổ biến là 0,5 điểm phần trăm/năm, một số ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh hơn. Đợt giảm lãi suất tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong khi lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng tại phần lớn ngân hàng vẫn được giữ nguyên do chịu mức trần 4,75%/năm.

Diễn biến này khiến mặt bằng lãi suất huy động niêm yết trên 7%/năm thu hẹp đáng kể. Sau các đợt điều chỉnh, phần lớn ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dưới 7%/năm.

Tại OCB, từ ngày 20/10, lãi suất huy động niêm yết giảm 0,5 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với tiền gửi trực tuyến dưới 100 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng còn 6%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 6,3%/năm và kỳ hạn 36 tháng còn 6,6%/năm.

Tương tự, BAC A BANK giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn từ 6–36 tháng kể từ ngày 20/10. Sau điều chỉnh, lãi suất cao nhất được niêm yết ở mức 6,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng; các kỳ hạn còn lại dao động từ 6,45–6,55%/năm. Đáng chú ý, lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng tại ngân hàng này cũng giảm từ 7,3%/năm xuống 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Sacombank sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất ở các kỳ hạn 6–36 tháng, mức lãi suất huy động cao nhất áp dụng cho khách hàng gửi dưới 50 triệu đồng còn 6,7%/năm, tại kỳ hạn 24–36 tháng.

NCB có mức điều chỉnh mạnh hơn khi giảm tới 0,6 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 6–60 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất huy động cao nhất còn 6,2%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 30–60 tháng; lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng còn 5,6%/năm.

Một số ngân hàng khác cũng điều chỉnh lãi suất theo từng nhóm kỳ hạn. MB giảm 0,4 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 6–11 tháng và 0,5 điểm phần trăm từ kỳ hạn 12 tháng trở lên. VPBank giảm 0,4 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6–11 tháng, đồng thời giảm 0,3–0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 12 tháng. Techcombank giảm 0,1 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6–11 tháng và 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Theo ghi nhận trong ngày đầu tháng 11, lãi suất cao nhất ở nhóm kỳ hạn từ 1–6 tháng là 6,6%/năm. Trong khi đó, tại các kỳ hạn dài hơn, từ 12 tháng trở lên, mức lãi suất niêm yết cao nhất cũng chỉ ở mức 7%/năm.

Không chỉ tiền gửi tiết kiệm thông thường, thị trường chứng chỉ tiền gửi cũng ghi nhận những thay đổi về lãi suất trong những ngày cuối tháng 10. Ngày 30/10, MB và Techcombank cùng điều chỉnh giảm lãi suất đối với một số sản phẩm chứng chỉ tiền gửi.

Cụ thể, tại MB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 7%/năm. Các kỳ hạn khác được giữ nguyên, trong đó kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 2 tháng là 6,7%/năm.

Techcombank điều chỉnh mức hưởng của chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc tại thời điểm nắm giữ tròn 6 tháng từ 8%/năm xuống 7,6%/năm. Giá trị tham gia tối thiểu được ngân hàng công bố là 10 triệu đồng.

Dù một số sản phẩm đã giảm lãi suất, chứng chỉ tiền gửi tại một số ngân hàng vẫn có mức hưởng tương đối cao. VPBank hiện niêm yết mức cao nhất 9%/năm đối với chứng chỉ tiền gửi từ 100 triệu đồng, áp dụng cho nhóm thời hạn 184–389 ngày. Với chứng chỉ có mệnh giá 1 triệu đồng và 10 triệu đồng, mức cao nhất là 7,5%/năm ở cùng nhóm thời hạn.

Tại nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, Vietcombank được ghi nhận áp dụng mức 7,5%/năm đối với chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng. BIDV và VietinBank niêm yết mức 7,2%/năm tại kỳ hạn 6–9 tháng và 7,4%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Diễn biến giảm lãi suất huy động trong tháng 10 diễn ra sau các chỉ đạo điều hành của NHNN nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho nền kinh tế.

Trên thực tế, hầu hết các ngân hàng đã chủ động triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn.

Đơn cử như Agribank triển khai giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vietcombank giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2%/năm; riêng một số lĩnh vực, lãi suất cho vay ngắn hạn được giảm tới 3%/năm so với mức hiện hành của Vietcombank. Hay VietinBank cũng công bố triển khai các giải pháp tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm.

Các chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động cho thấy nỗ lực của các ngân hàng trong việc thực hiện định hướng điều hành của NHNN, đồng thời chia sẻ chi phí vốn với doanh nghiệp và người dân. Qua đó, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đánh giá về xu hướng lãi suất trong thời gian tới, giới phân tích cho rằng mặt bằng lãi suất huy động có thể duy trì quanh mức hiện tại, trong bối cảnh nhu cầu tín dụng thường tăng lên vào giai đoạn cuối năm và các ngân hàng cần cân đối nguồn vốn, thanh khoản.

Theo VCBS Research, lãi suất huy động có thể duy trì quanh mặt bằng hiện nay để đáp ứng nhu cầu tín dụng tăng cao vào cuối năm, đồng thời bảo đảm cân đối thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Trong khi đó, KBSEC Research nhận định, lãi suất có khả năng ổn định trong vùng hiện tại trong quý IV/2026. Tuy nhiên, khả năng tiếp tục giảm lãi suất còn phụ thuộc vào diễn biến các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là giá dầu. Nếu giá dầu giảm rõ rệt, áp lực lạm phát có thể được giảm bớt, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NHNN trong điều hành thanh khoản và hướng tới mặt bằng lãi suất bền vững.

Nhìn chung, việc nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cùng với các chương trình giảm lãi suất cho vay được triển khai, đang góp phần đưa mặt bằng lãi suất theo định hướng điều hành của NHNN. Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng lên vào những tháng cuối năm, việc cân đối hài hòa giữa huy động vốn, thanh khoản và tín dụng tiếp tục là yếu tố quan trọng để các ngân hàng vừa hỗ trợ nền kinh tế, vừa bảo đảm an toàn hoạt động.



