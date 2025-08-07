Lãi suất Ngân hàng Quân đội (MB) tháng 8/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại MB

Khảo sát vào đầu tháng 8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân dao động trong khoảng 0,5 - 5,8%/năm.

Cụ thể, các kỳ hạn ngắn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần được áp dụng lãi suất là 0,5%/năm với tất cả các mức tiền gửi.

Với các kỳ hạn dài hơn, MB chia biểu lãi suất theo 2 mức tiền gửi là: dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, với số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3,2%/năm; 2 tháng là 3,3%/năm; 3 - 5 tháng là 3,6%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 4,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,85%/năm; kỳ hạn 13 - 18 tháng là 4,65%/năm; kỳ hạn 24 - 36 tháng sẽ nhận được mức lãi suất cao nhất là 5,7%/năm.

Với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3,3%/năm; 2 tháng là 3,4%/năm; 3 - 5 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 6 – 11 tháng là 4,3%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng là 4,9%/năm; kỳ hạn 13 - 18 tháng là 4,8%/năm; kỳ hạn 24 - 36 tháng sẽ nhận được mức lãi suất cao nhất là 5,7%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại MB tháng 08/2025

Ngoài ra, khách hàng cá nhân gửi tiền tại các chi nhánh thuộc Miền Trung và Miền Nam sẽ được MB áp dụng mức lãi suất cao hơn khách hàng khu vực khác khoảng 0,1%/năm (trừ các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng), khung lãi suất dao động từ 0,5 – 5,8%/năm đối với hình thức trả lãi cuối kỳ. Trong đó, mức cao nhất là 5,8%/năm dành cho tiền gửi kỳ hạn 24 – 60 tháng.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp tại MB

Trong tháng 8, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp tại MB nằm trong khoảng 0,5 – 5,5%/năm, đối với hình thức trả lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất dành cho khách hàng tổ chức gửi tiền tại các kỳ hạn ngắn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần là 0,5%/năm.

Lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng là 3,0%/năm; 2 tháng là 3,1%/năm; 3 - 5 tháng là 3,4%/năm; kỳ hạn 6 – 11 tháng là 4,0%/năm; kỳ hạn 12 - 13 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 18 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 5,4%/năm;

Các kỳ hạn dài từ 36 - 60 tháng được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 5,5%/năm .

Biểu lãi suất tiền gửi MB dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 8/2025

MB cũng triển khai khung lãi suất riêng dành cho khách hàng tổ chức tại khu vực thuộc Miền Trung và miền Nam (Ngoài TP Hồ Chí Minh), với lãi suất huy động cao hơn 0,1%/năm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên so với khách hàng thông thường. Trong đó, lãi suất cao nhất 5,6%/năm dành cho khách hàng tổ chức gửi tiền kỳ hạn 36-60 tháng.