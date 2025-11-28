Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lạng Sơn: Người đàn ông lập tức báo công an khi nhận được 100 triệu đồng từ tài khoản lạ

28-11-2025 - 15:35 PM | Smart Money

Ảnh: Công an Lạng Sơn

Ngày 18/11/2025, Công an xã Thiện Tân tiếp nhận thông tin trình báo của anh Triệu Văn Dần, (xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn) về việc có số tài khoản lạ chuyển số tiền 100 triệu đồng đồng vào tài khoản của anh Dần.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Thiện Tân mới đây đã khẩn trương giúp hỗ trợ trao trả tài sản cho công dân chuyển khoản nhầm.

Theo đó, trong ngày 18/11/2025, Công an xã Thiện Tân tiếp nhận thông tin trình báo của anh Triệu Văn Dần, (xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn) về việc có số tài khoản lạ chuyển số tiền 100.000.000 đồng đến số tài khoản của anh Dần. Sau đó, anh Dần đã đến trình báo cơ quan Công an xã Thiện Tân để xác minh, tìm lại chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thiện Tân đã khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin và liên hệ chủ sở hữu của số tiền chuyển nhầm 100.000.000 đồng trên là của anh Trần Xuân Thịnh (TP Hải Phòng). Công an xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn đã mời công dân Trần Xuân Thịnh đến trụ sở để tiến hành làm việc, xác minh làm rõ số tiền và trao trả lại số tiền 100.000.000 đồng cho anh Trần Xuân Thịnh.

Tại cơ quan Công an, anh Trần Xuân Thịnh đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của anh Triệu Văn Dần, cùng sự tận tụy, trách nhiệm, nhanh chóng hỗ trợ của lực lượng Công an xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn.

Hai người ở Hà Tĩnh được công an mời lên làm việc sau khi cùng chuyển tiền vào một tài khoản, tổng 150 triệu đồng

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

