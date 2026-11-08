Loại rau là “kho báu” chất chống oxy hóa, đã ngon miệng lại còn bổ dưỡng

Bông cải xanh (hay còn gọi là súp-lơ xanh) là một trong những loại rau có mật độ dinh dưỡng cao hàng đầu.

TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) cho biết, ăn 100g bông cải xanh, cơ thể nhận được lượng vitamin C dồi dào giúp tăng miễn dịch và chống oxy hóa; vitamin K và folate quan trọng cho xương và tạo máu; chất sơ giúp ổn định đường huyết, giảm cholesterol và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột cùng nhiều khoáng chất như canxi, kali, mangan.

Bông cải xanh (hay còn gọi là súp-lơ xanh) là một trong những loại rau có mật độ dinh dưỡng cao hàng đầu. Ảnh: Internet

Đặc biệt, bông cải xanh chứa nhóm glucosinolates, trong đó glucoraphanin là tiền chất tạo sulforaphane - một hợp chất được nghiên cứu rộng rãi về khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào.

"Sulforaphane là hoạt chất được hình thành khi bông cải xanh được cắt, nhai hoặc nghiền đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng trung hòa gốc tự do, giảm viêm ở mức tế bào và tăng hoạt tính các enzyme giải độc giai đoạn II tại gan. Một số nghiên cứu dịch tễ cũng cho thấy người tiêu thụ nhiều rau họ cải có nguy cơ thấp hơn đối với ung thư vú, đại trực tràng, tuyến tiền liệt", TS. Giang thông tin trên VietNamNet.

Tuy nhiên, cũng theo TS. Giang, trong thói quen chế biến của nhiều gia đình, phần giàu hoạt chất nhất trong bông cải xanh lại thường bị bỏ đi. Theo đó, người nội trợ thường chỉ sử dụng phần hoa mềm của bông cải xanh, trong khi phần cuống, thân và các mầm non xung quanh hoa chứa hàm lượng glucoraphanin không hề thấp, thậm chí ở một số giống còn cao hơn phần hoa.

"Việc loại bỏ những phần này vô tình gây lãng phí đáng kể nguồn dưỡng chất quý giá. Để tận dụng tối đa dưỡng chất, người nội trợ nên gọt bỏ lớp vỏ xơ bên ngoài cuống, cắt lát mỏng và chế biến cùng phần hoa", TS. Giang nhấn mạnh.

Bông cải xanh là thực phẩm có hàm lượng kali và phốt pho ở mức trung bình, nhưng có thể kiểm soát khi được chế biến phù hợp bằng cách luộc hoặc hấp nhẹ. Ảnh: Internet

Theo Lao Động, bông cải xanh là thực phẩm có hàm lượng kali và phốt pho ở mức trung bình, nhưng có thể kiểm soát khi được chế biến phù hợp bằng cách luộc hoặc hấp nhẹ.

Nghiên cứu cho thấy luộc bông cải xanh trong 3-5 phút giúp giảm hàm lượng kali lên đến 50%, đồng thời vẫn giữ được nhiều chất chống oxy hóa quan trọng như sulforaphane – hợp chất giúp giảm viêm và tổn thương tế bào thận.

Một điểm đáng chú ý là sulforaphane trong bông cải xanh có khả năng bảo vệ thận khỏi tổn thương do stress oxy hóa, một nguyên nhân chính gây suy thận. Sulforaphane có thể điều hòa các gen chống viêm và tăng cường chức năng tế bào thận trong môi trường có độc tố.

Những người cần thận trọng khi ăn bông cải xanh

- Người suy giáp nên ăn bông cải xanh đã nấu chín, với lượng vừa phải do chứa goitrogen nhẹ.

- Người hay đầy hơi, rối loạn tiêu hóa nên chế biến mềm và tránh ăn quá nhiều trong một bữa.

- Người đang dùng thuốc chống đông như warfarin cần theo dõi lượng ăn vì bông cải xanh giàu vitamin K.

- Trẻ dưới 1 tuổi chỉ nên dùng lượng nhỏ, nghiền kỹ do hệ tiêu hóa còn non nớt.



