Lời khuyên dành cho những người nhất định phải xem điện thoại trước khi ngủ

Lướt điện thoại trước khi ngủ đã trở thành thói quen của nhiều người, từ xem tin tức, đọc truyện đến trò chuyện với bạn bè. Tuy nhiên, sử dụng điện thoại không đúng cách vào buổi tối có thể khiến bạn khó ngủ, ngủ không đủ giấc và mệt mỏi vào sáng hôm sau. Nếu chưa thể bỏ thói quen này, bạn nên lưu ý những điều dưới đây.

Hạn chế thời gian sử dụng điện thoại trước khi ngủ

Sau một ngày làm việc, nhiều người có thói quen nằm trên giường và cầm điện thoại để thư giãn. Ban đầu, họ chỉ định xem vài phút nhưng có thể kéo dài hàng giờ vì liên tục xuất hiện video, tin tức hoặc nội dung mới.

Theo Healthline, thói quen này có thể khiến giờ đi ngủ bị trì hoãn, làm giảm tổng thời gian ngủ. Trong khi đó, người trưởng thành thường cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nếu chưa thể bỏ điện thoại trước khi ngủ, bạn nên đặt giới hạn thời gian sử dụng, chẳng hạn 15-30 phút, đồng thời cài đặt nhắc nhở để biết khi nào cần dừng lại. Quan trọng hơn, hãy xác định giờ đi ngủ cố định và không để việc lướt điện thoại ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi.

Giảm độ sáng màn hình, bật chế độ ban đêm

Ánh sáng từ màn hình, đặc biệt là ánh sáng có bước sóng ngắn, có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và quá trình tiết melatonin, hormone tham gia điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Tác động này phụ thuộc vào cường độ ánh sáng, thời gian sử dụng và thời điểm tiếp xúc.

Vì vậy, nếu buộc phải dùng điện thoại vào buổi tối, bạn nên giảm độ sáng màn hình xuống mức dễ chịu, bật chế độ ban đêm hoặc bộ lọc ánh sáng xanh nếu có. Tránh để màn hình quá sáng trong căn phòng tối.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng chế độ lọc ánh sáng xanh không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thời gian sử dụng và loại nội dung bạn tiếp xúc cũng rất quan trọng.

Tránh xem những nội dung khiến đầu óc căng thẳng

Không chỉ ánh sáng màn hình, nội dung trên điện thoại cũng có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Tin tức gây lo lắng, tranh luận trên mạng xã hội, công việc còn dang dở hoặc những video kích thích sự tò mò có thể khiến não bộ tiếp tục hoạt động khi cơ thể cần thư giãn.

Nếu thường xuyên xem điện thoại trước khi ngủ, bạn nên ưu tiên những nội dung nhẹ nhàng, tránh đọc email công việc, tranh cãi trên mạng hoặc theo dõi các thông tin khiến bản thân tức giận, lo lắng.

Bạn cũng nên hạn chế vừa xem điện thoại vừa cố ép mình ngủ. Khi cảm thấy buồn ngủ, hãy chủ động đặt thiết bị xuống, tắt màn hình và để cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Không nằm nghiêng, cúi cổ quá lâu để nhìn màn hình

Nằm nghiêng, gập cổ hoặc giữ điện thoại phía trên mặt trong thời gian dài có thể khiến các cơ vùng cổ, vai và lưng phải chịu tải không cần thiết. Một số người có thể gặp tình trạng đau mỏi cổ vai gáy, nhức đầu hoặc khó chịu ở mắt sau khi sử dụng thiết bị lâu.

Để hạn chế vấn đề này, bạn nên giữ cổ ở tư thế tương đối trung tính, tránh cúi đầu quá thấp hoặc giữ nguyên một tư thế quá lâu. Có thể kê tay để đỡ điện thoại, điều chỉnh thiết bị ở vị trí dễ nhìn và thay đổi tư thế khi cần.

Nếu xuất hiện tình trạng mỏi mắt, hãy chủ động nhìn ra xa, chớp mắt thường xuyên và cho mắt nghỉ ngơi. Không nên duy trì tư thế bất tiện chỉ vì muốn xem hết một video hoặc đọc xong một nội dung.

Đừng để điện thoại trở thành thứ cuối cùng bạn nhìn thấy mỗi đêm

Một trong những cách hữu ích nhất để giảm tác động của điện thoại là tạo khoảng thời gian thư giãn trước khi ngủ. Bạn có thể bắt đầu bằng việc đặt điện thoại sang một bên khoảng 30-60 phút trước giờ ngủ, thay bằng đọc sách giấy, nghe nhạc nhẹ, tắm nước ấm hoặc thực hiện các động tác thư giãn.

Nếu cần sử dụng điện thoại làm báo thức, hãy cài đặt báo thức trước, bật chế độ không làm phiền và đặt thiết bị ở vị trí thuận tiện nhưng không khiến bạn liên tục với tay kiểm tra màn hình. Tắt thông báo không cần thiết cũng giúp hạn chế việc tỉnh giấc giữa đêm để xem tin nhắn.

Nếu bạn thường xuyên khó ngủ, mất ngủ kéo dài, thức dậy nhiều lần hoặc buồn ngủ quá mức vào ban ngày, đừng chỉ quy nguyên nhân cho điện thoại. Những biểu hiện này có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau và cần được đánh giá nếu kéo dài.

Điều quan trọng không phải là bạn tuyệt đối không được dùng điện thoại vào buổi tối, mà là không để thiết bị chiếm mất thời gian ngủ và khiến cơ thể khó thư giãn. Một vài thay đổi nhỏ, được duy trì đều đặn, có thể giúp bạn bảo vệ giấc ngủ tốt hơn.

(Ảnh minh họa: Internet)