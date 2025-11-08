Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Louis Phạm và Chu Thanh Huyền có mối quan hệ gì?

08-11-2025 - 21:19 PM | Lifestyle

Khoảnh khắc gặp mặt của vợ Quang Hải và cựu VĐV Phạm Như Phương (Louis Phạm) gây chú ý.

Mới đây, khoảnh khắc nàng WAG Chu Thanh Huyền vợ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải gặp gỡ với cựu VĐV TDDC Như Phương (Louis Phạm) gây chú ý. Cả hai cùng xuất hiện tại địa điểm livestream bán hàng. Khi thấy Thanh Huyền, Louis Phạm từ bên trong phòng lập tức chạy ra, cả hai mừng rỡ nhảy lên ôm nhau. Đây là lần đầu tiên cả hai công khai quen biết và có cử chỉ như chị em thân thiết. Điều này cũng khiến netizen bất ngờ không hiểu trước đó cả hai đã từng làm việc chung hay chưa mà vui vẻ như vậy.

Louis Phạm và Chu Thanh Huyền có mối quan hệ gì?- Ảnh 1.

Louis Phạm ôm lấy Chu Thanh Huyền gây chú ý

Hai cô nàng ồn ào nhất làng thể thao

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, được biết đến rộng rãi nhờ là vợ của cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Quang Hải. Sau khi công khai và kết hôn, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được quan tâm bậc nhất mạng xã hội. Bên cạnh vai trò vợ cầu thủ, Huyền còn là người kinh doanh online, thường xuyên livestream bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng với doanh thu "khủng".

Tuy nhiên, chính hoạt động kinh doanh đã đẩy Chu Thanh Huyền vào loạt thị phi lớn từ bị tố quảng cáo sai sự thật đến phát ngôn gây tranh cãi. 

Louis Phạm và Chu Thanh Huyền có mối quan hệ gì?- Ảnh 2.

Trong khi đó, Louis Phạm, tên thật là Phạm Như Phương, sinh năm 2003, từng là vận động viên thể dục dụng cụ của đội tuyển Việt Nam. Sau khi giải nghệ, cô chuyển hướng làm influencer và nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt xinh, vóc dáng cân đối cùng phong cách gợi cảm. Dẫu vậy, Louis Phạm cũng có vô số ồn ào, gây bức xúc nhất là vụ phông bạt tiền từ thiện bão lũ. 

Louis Phạm và Chu Thanh Huyền có mối quan hệ gì?- Ảnh 3.

 Nhận được tin nhắn có nội dung này, người dùng cần xóa ngay lập tức

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là căn nhà nhiều đồ dùng nhưng gọn nhất mà tôi từng thấy

Đây là căn nhà nhiều đồ dùng nhưng gọn nhất mà tôi từng thấy Nổi bật

1 ngày trước đám cưới Đỗ Hà và thiếu gia: Lộ full 4 bộ ảnh cưới "100 điểm", dàn sao Việt nôn nao đổ bộ

1 ngày trước đám cưới Đỗ Hà và thiếu gia: Lộ full 4 bộ ảnh cưới "100 điểm", dàn sao Việt nôn nao đổ bộ Nổi bật

Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?

Thực hư quán cà phê Thái Công đóng cửa?

21:13 , 08/11/2025
"Ẩn số" về căn biệt thự của Đoàn Di Băng giữa Đà Lạt

"Ẩn số" về căn biệt thự của Đoàn Di Băng giữa Đà Lạt

21:01 , 08/11/2025
Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn

Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn

20:53 , 08/11/2025
Thu nhập 80-100 triệu/tháng vẫn phiền não

Thu nhập 80-100 triệu/tháng vẫn phiền não

20:19 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên