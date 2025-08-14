Lý do Hà Tĩnh muốn 'nắn' hướng tuyến đường sắt tốc độ cao

Sáng 14/8, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị đang chờ phản hồi của Bộ Xây dựng về văn bản kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến của Dự án đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao đơn vị đã gửi trước đó do có nhiều bất cập, chồng lấn.

Hướng tuyến dự án đường sắt tốc độ cao sẽ chồng lấn nhiều công trình lớn, trọng điểm, trong đó chồng lấn với Trạm dừng nghỉ trên đường bộ cao tốc ở xã Cẩm Hưng.

Theo ông Sơn, qua rà soát, hướng tuyến của dự án đường sắt này ảnh hưởng Đền Cả tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Nhà thờ giáo họ Vạn Thọ tại xã Can Lộc, Trạm biến áp 110kV tại phường Nam Hồng Lĩnh, Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà tại xã Việt Xuyên, Mỏ đất Cà Cưỡng tại phường Sông Trí, Nhà máy nước tại xã Cẩm Xuyên...

Đặc biệt, đoạn tuyến qua xã Cẩm Xuyên và xã Cẩm Hưng đang chồng lấn với tuyến chính và trạm dừng nghỉ của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

“Vấn đề này UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi Bộ Xây dựng. Đơn vị cũng mời Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt trực tiếp về làm việc với địa phương nhưng đến nay vẫn chưa chốt được phương án tuyến chính thức nên việc điều chỉnh để tránh chồng lấn các công trình còn phải chờ”, ông Sơn nói.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua 23 xã, phường trên toàn tỉnh với chiều dài hơn 100 km. Theo thống kê sơ bộ, diện tích đất của tỉnh cần thu hồi khoảng hơn 760ha; dự kiến có gần 1.350 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở cần bố trí tái định cư, cùng hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiết yếu phải di dời. Tuy nhiên, đến nay địa phương mới chỉ được cung cấp ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB) sơ bộ, chưa được bàn giao tọa độ cọc và mốc giới ngoài thực địa.

23 xã, phường ở Hà Tĩnh đang tập trung cho việc GPMB, xây dựng tái định cư cho hộ dân ảnh hưởng dự án đường sắt cao tốc.

Tới thời điểm này, Hà Tĩnh đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành kế hoạch GPMB, phối hợp triển khai thực hiện dự án và khai thác quỹ đất vùng phụ cận các ga đường sắt và nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tập trung, quyết liệt thực hiện.

Với khối lượng công việc lớn, Hà Tĩnh mong Bộ ngành liên quan có những hướng dẫn thống nhất về phạm vi được triển khai các nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở thiết kế sơ bộ, cũng như sớm thống nhất hướng tuyến, đẩy nhanh tiến độ bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng để địa phương có đủ điều kiện pháp lý và thực tế tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng tiến độ theo chỉ đạo.