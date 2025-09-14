Mẹ 3 con chia sẻ: Sau 5 năm chi tiêu tối giản, cuối cùng tôi cũng hiểu cuộc sống mà mình thật sự mong muốn

Khởi đầu từ sự bận rộn

Thùy An kể, nhiều năm qua gia đình chị không thuê bảo mẫu, cũng không có ông bà hỗ trợ. Hai vợ chồng tự chia nhau chăm sóc ba con, lo việc nhà, đi làm và giải quyết hàng loạt việc nhỏ nhặt trong ngày. Áp lực khiến họ buộc phải cắt bỏ những thứ thừa thãi. Không mua sắm vô tội vạ, không giữ đồ không cần thiết. Từ đó, một cuộc sống tối giản bắt đầu hình thành – ban đầu vô tình, sau thành lựa chọn có ý thức.

1. Môi trường gia đình: Từ bừa bộn đến ngăn nắp

Trước khi tối giản: Đồ đạc đặt ngẫu nhiên khắp nơi, bàn ăn chất đầy vật dụng, quần áo rải rác, tủ đồ chật cứng. Mỗi lần dọn dẹp chỉ gọn được vài ngày, sau đó lại bừa bộn.

Sau khi tối giản: An áp dụng quy tắc [7:5:1] của Yamashita Eiko:

- Tủ kín chỉ lấp 70%,

- Tủ hở chỉ lấp 50%,

- Trên bàn chỉ để 10%.

Khi mỗi đồ vật có một “ngôi nhà” cố định, không gian trở nên sạch sẽ. Ngay cả ba đứa trẻ cũng học được cách tự cất đồ về đúng chỗ. “Cả nhà đều thấy thoải mái hơn trong một không gian ngăn nắp, dễ thở”, An chia sẻ.

2. Hàng tồn kho: Nói không với tích trữ

Trước khi tối giản: Thùy An từng giữ lại mọi thứ vì sợ “biết đâu cần”. Quần áo đầy tủ nhưng vẫn than không có gì để mặc. Tiền bạc, thời gian, công sức đều bị tiêu tốn.

Sau khi tối giản: Chị dứt khoát bỏ những món đồ lỗi mốt, không đúng kích cỡ, chất lượng kém. Tủ đồ giờ chỉ còn những món yêu thích, dễ phối và đúng phong cách. Cảm giác “thiếu quần áo” biến mất. Nguyên tắc này cũng được áp dụng trong nhà bếp, phòng tắm, phòng trẻ em. “Chỉ cần dọn dẹp thường xuyên, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều”, An nói.

3. Mua sắm: Từ cảm tính sang chủ động

Trước khi tối giản: Mỗi lần lướt mạng hay thấy giảm giá, An lại mua theo hứng. Đồ chồng chất, nhiều thứ trùng lặp, không sử dụng.

Sau khi tối giản: Giờ đây, chị chỉ mua theo danh sách và theo nhu cầu thực tế. “Siêu thị chính là kho hàng của bạn, không cần biến nhà thành kho chứa”, chị chia sẻ. Lợi ích trực tiếp nhất: tiết kiệm tiền. Nhờ vậy, hai vợ chồng nuôi được ba con, mua xe, mua nhà mà không cần viện đến hỗ trợ tài chính từ gia đình.

4. Quan hệ xã hội: Chọn lọc và ý nghĩa hơn

Trước khi tối giản: An từng nghĩ nhiều bạn bè, nhiều cuộc hẹn là hạnh phúc. Nhưng càng về sau, chị càng nhận ra điều đó khiến mình kiệt sức.

Sau khi tối giản: Các hoạt động xã hội giảm bớt, thay bằng những buổi gặp gỡ gia đình hoặc bạn bè thật sự thân thiết. Buổi tối, khi con ngủ, vợ chồng lại dành thời gian riêng cho nhau – giản dị nhưng vẫn lãng mạn.

Bài học sau 5 năm tối giản

An nhận ra: lối sống tối giản không chỉ là vứt bớt đồ, mà còn là cách sống tỉnh táo hơn với thời gian, tiền bạc và năng lượng.

“Trong thế giới phức tạp này, nếu không học cách loại bỏ những điều không quan trọng, ta sẽ mãi bị cuốn vào vòng xoáy. Khi sống đúng với điều mình thật sự muốn, ta mới thấy tự do và hạnh phúc”, An tâm sự.

Tips cho ai muốn bắt đầu sống tối giản:

- Đặt giới hạn cho tủ và bàn theo nguyên tắc 7:5:1.

- Dọn dẹp định kỳ, đừng để đồ tích tụ quá lâu.

- Chỉ mua sắm khi có nhu cầu thực sự.

- Ưu tiên trải nghiệm và thời gian bên gia đình hơn là vật chất.

Bảng chi tiêu trước – sau sống tối giản (minh họa từ trải nghiệm của Thùy An)