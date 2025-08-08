Meta nói về trang Facebook giả mạo nhưng vẫn có tick xanh

Ngày 7-8, tại TP HCM, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã tổ chức sự kiện Business Messaging Summit 2025 với chủ đề "Tối đa hóa lợi nhuận thông qua hội thoại".

Ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho biết người tiêu dùng tại Việt Nam đang chi trung bình 398 USD trong các mùa mua sắm năm 2025, cao hơn 13% so với mức 352 USD của năm 2024.

Ngoài ra, xu hướng mua sắm đang thay đổi rõ rệt khi 68% người tiêu dùng Việt đang tìm kiếm thông tin nhanh và chỉ dành không quá 1 giờ để tìm hiểu về sản phẩm.

Tỉ lệ mua hàng online, săn ưu đãi sớm trong các dịp khuyến mãi theo mùa cũng tăng lên 28%, so với 23% năm ngoái.

Đáng chú ý, 87% người tiêu dùng theo mùa tại Việt Nam sử dụng các ứng dụng nhắn tin của Meta trong dịp lễ và 74% người dùng online trưởng thành cho biết họ muốn liên hệ với doanh nghiệp qua tin nhắn.

Theo ghi nhận, Facebook hiện nay được xem là kênh chủ lực giúp doanh nghiệp tiếp cận và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, nền tảng này cũng đang đối mặt với một số vấn đề.

Trong số đó là tình trạng fanpage giả mạo doanh nghiệp, nhà bán hàng nhưng lại được cấp tick xanh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, trả lời các câu hỏi trước báo chí

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc những fanpage giả mạo vẫn được cấp tích xanh, ông Khôi Lê nhấn mạnh tick xanh là biểu tượng xác nhận tài khoản chính chủ, đã được xác minh, không phải cứ có tick xanh là fanpage uy tín. Hiện nay, thị trường Việt Nam đang có sự nhầm lẫn về điều này.

Meta cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ nhiều bên và khuyến nghị người dùng, doanh nghiệp nên tận dụng các công cụ hỗ trợ có sẵn trên Facebook để xử lý các vấn đề liên quan đến lừa đảo, giả mạo. Ngoài ra, nền tảng này cũng đã mở một kênh riêng dành cho cộng đồng Việt Nam trên Facebook nhằm tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh chính sách phù hợp.

“Tạm thời, người dùng và doanh nghiệp nên sử dụng các công cụ sẵn có trên Facebook để xử lý những vấn đề đang gặp phải, như vậy sẽ hiệu quả hơn” - ông Khôi Lê nói.

Theo thống kê của Meta, trong nửa đầu năm 2025, Facebook đã xử lý khoảng 500.000 tài khoản tham gia vào hành vi spam (gửi nội dung rác) hoặc tương tác giả mạo. Nền tảng cũng đã gỡ bỏ khoảng 10 triệu tài khoản mạo danh các nhà sản xuất nội dung lớn.