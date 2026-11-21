Ông Tào Trạch Nghị là chuyên gia sản phụ khoa thế hệ đầu tiên được đào tạo sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, từng giữ chức Hiệu trưởng Đại học Y khoa Hoa Tây và Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc.

Dù đã bước sang tuổi 93, ông vẫn làm việc tại tuyến lâm sàng, khám bệnh định kỳ mỗi tuần, trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật. Ông còn có thể tự lái xe, tư duy minh mẫn và đi lại vững vàng. Ngày 19/9/2026, ông được trao danh hiệu "Danh y của đất nước - Vinh danh đặc biệt" tại Lễ vinh danh Thầy thuốc năm 2026.

Từng ba lần đối mặt với nguy hiểm tính mạng

Ít ai biết rằng, vị chuyên gia có thể trạng đáng ngưỡng mộ hiện nay từng có tuổi thơ vô cùng yếu ớt. Ông Tào cho biết, trước năm 10 tuổi, mình đã ba lần đối mặt với ranh giới sinh tử.

Lần đầu tiên xảy ra khi ông còn là trẻ sơ sinh. Do được cho uống thuốc ho với liều lượng dành cho trẻ em, cao gấp 3-4 lần liều dành cho trẻ sơ sinh, ông đột ngột ngừng thở và phải cấp cứu khẩn cấp.

Lần thứ hai, khi khoảng 3-4 tuổi, ông mắc bệnh sởi biến chứng viêm phổi. Trong bối cảnh kháng sinh chưa được phát triển, căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao. May mắn, ông được một thầy thuốc Đông y cứu chữa.

Lần thứ ba xảy ra năm 7 tuổi, khi ông bị viêm phúc mạc do thủng ruột thừa. Nhờ được phẫu thuật kịp thời, ông mới vượt qua nguy hiểm.

Bước ngoặt sức khỏe đến khi ông 15-16 tuổi, bắt đầu tập chạy cự ly ngắn theo sự động viên của một người thầy. Dần dần, ông trở nên yêu thích vận động, sau đó còn đại diện trường đại học tham gia thi đấu và giành chức vô địch Đại hội Thể thao tỉnh Tứ Xuyên.

Theo ông Tào, chính quá trình rèn luyện thể thao từ thời trẻ đã giúp ông xây dựng nền tảng thể chất tốt, mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Ông ví việc tích cực vận động ở tuổi thanh thiếu niên giống như gửi tiền vào "ngân hàng sức khỏe". Nhờ đó, các chức năng tim phổi, khả năng hô hấp, sức mạnh cơ bắp và tốc độ phản ứng được cải thiện, tạo nền tảng thể lực cho những năm tháng sau này.

6 thói quen giúp vị giáo sư 93 tuổi duy trì sức khỏe

1. Ăn đủ protein, không nên kiêng hoàn toàn thực phẩm động vật

Theo Giáo sư Tào Trạch Nghị, dinh dưỡng là nền tảng của sức khỏe và protein giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Ông khuyến cáo không nên ăn chay hoàn toàn một cách thiếu cân nhắc, bởi việc loại bỏ thực phẩm động vật có thể khiến cơ thể thiếu hụt một số axit amin thiết yếu và dưỡng chất quan trọng.

Đặc biệt, người cao tuổi có thể trạng yếu cần chú ý bảo đảm dinh dưỡng để duy trì sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Bữa sáng của ông thường có trứng luộc và sữa. Trong khi đó, bữa trưa và bữa tối luôn có một món thịt. Ông không lựa chọn những thực phẩm đắt tiền mà chủ yếu sử dụng các loại quen thuộc như thịt lợn, thịt gà và cá.

Ông cho rằng điều quan trọng là ăn uống đa dạng, phù hợp với nhu cầu cơ thể, đồng thời lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng tốt.

2. Duy trì giờ giấc ngủ nghỉ đều đặn

Ở tuổi 93, ông Tào vẫn duy trì lịch ngủ tương đối ổn định: đi ngủ lúc 23h và thức dậy lúc 7h sáng. Ông có khả năng đi vào giấc ngủ nhanh, ít tỉnh giấc giữa đêm. Ngay cả khi ngồi trên ô tô, ông cũng có thể ngủ sau khoảng 2 phút.

Theo ông, chất lượng giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào thời lượng mà còn nằm ở khả năng phục hồi của hệ thần kinh.

Với những trường hợp khó ngủ kéo dài, ông cho rằng cần có biện pháp hỗ trợ phù hợp thay vì để tình trạng mất ngủ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Việc sử dụng thuốc hỗ trợ ngủ cần được bác sĩ tư vấn, không nên tự ý dùng thuốc.

3. Giữ tinh thần lạc quan, tránh lo âu và oán giận

Gần một thế kỷ trải nghiệm cuộc sống giúp ông Tào đúc kết một triết lý: Không nên quá chấp nhặt mọi chuyện. Ông cho rằng con người cần duy trì thái độ sống lạc quan, bình thản và luôn có hy vọng. Lo âu, oán giận kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe.

Vị giáo sư chia sẻ: "Không cố chấp với mọi chuyện không phải là tha thứ cho người khác, mà là giải thoát cho chính mình".

Theo ông, biết buông bỏ những điều không cần thiết sẽ giúp mỗi người giảm áp lực, giữ tâm trạng ổn định và sống nhẹ nhàng hơn.

4. Tránh xa thuốc lá, hạn chế rượu bia

Ông Tào cho biết bản thân không hút thuốc, không uống rượu từ khi còn trẻ. Trong những trường hợp khó từ chối tại các buổi tiệc, ông cũng chỉ chạm nhẹ môi vào ly rượu. Bài học này một phần đến từ chính câu chuyện của cha ông.

Cha ông bắt đầu hút thuốc khi chưa đầy 30 tuổi, mỗi ngày ít nhất hai bao và duy trì thói quen đến khoảng năm 45 tuổi. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, ông quyết định cai thuốc, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống.

Nhờ sự tự giác, cha ông sống đến năm 96 tuổi. Tuy nhiên, ở tuổi này, ông được phát hiện mắc ung thư phổi và qua đời chưa đầy 6 tháng sau đó.

Từ câu chuyện gia đình, Giáo sư Tào nhấn mạnh những tổn thương do thuốc lá và rượu bia gây ra có thể để lại hậu quả lâu dài. Vì vậy, tốt nhất nên tránh các yếu tố nguy cơ này; người đang hút thuốc hoặc uống rượu quá mức cần chủ động thay đổi càng sớm càng tốt.

5. Không ngừng học hỏi, duy trì hoạt động trí não

"Ngày bạn ngừng học hỏi cũng là ngày bạn bắt đầu già đi", ông Tào chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, để duy trì sự minh mẫn và hạn chế suy giảm nhận thức, con người cần thường xuyên suy nghĩ, học hỏi và khám phá những điều mới mẻ, ngay cả khi tuổi đã cao.

Dù đã 93 tuổi, lịch trình của ông vẫn rất bận rộn. Các ngày trong tuần, ông đến bệnh viện thăm khám, phẫu thuật, chuẩn bị bài giảng và viết sách. Buổi tối, ông tiếp tục cập nhật thông tin y học mới.

Cuối tuần, nếu có thời gian, ông tham gia giảng dạy, dự hội nghị chuyên môn và dành thời gian cho gia đình. Ông cho rằng duy trì hoạt động trí tuệ thường xuyên là một trong những cách giúp bộ não không bị lão hóa sớm.

6. Duy trì các mối quan hệ, thường xuyên trò chuyện với bạn bè

Một yếu tố khác được Giáo sư Tào đặc biệt nhấn mạnh là đời sống tinh thần và sự kết nối xã hội. Ông cho rằng cô đơn có thể trở thành mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe con người hiện đại. Khi thiếu những cuộc trò chuyện sâu sắc và các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, con người dễ rơi vào trạng thái cô lập về tinh thần.

Ông chia sẻ: "Có thêm vài người bạn tri kỷ, nói với nhau thêm đôi lời từ tận đáy lòng, bản thân điều đó đã là một liều thuốc không gì có thể thay thế".

Vì vậy, ông khuyến khích mọi người chủ động gặp gỡ, trò chuyện và duy trì tình bạn. Sự sẻ chia, đồng cảm có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Sức khỏe được tích lũy từ những thói quen mỗi ngày

Có thể nói rằng, câu chuyện của Giáo sư Tào Trạch Nghị có thể thất, trường thọ không đến từ một bí quyết thần kỳ mà là kết quả của quá trình duy trì lối sống lành mạnh trong thời gian dài.

Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vận động thường xuyên, ngủ nghỉ điều độ, giữ tinh thần tích cực, tránh thuốc lá và rượu bia, không ngừng học hỏi và duy trì các mối quan hệ xã hội đều là những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thay vì chờ đến khi có thời gian mới bắt đầu chăm sóc sức khỏe, mỗi người nên hình thành những thói quen tốt ngay từ hôm nay. Bởi nền tảng sức khỏe ở tuổi già được xây dựng từ chính những lựa chọn nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày.

(Nguồn: HK01)