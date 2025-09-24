Một công ty chứng khoán muốn rót gần 1.500 tỷ góp vốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa

Theo thông tin mới cập nhật, CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Chứng khoán HD sẽ chào bán 365 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 20.000 đồng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 1.460 tỷ đồng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 2:5, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu nhận quyền mua 5 cổ phiếu chào bán thêm.

Tổng số tiền thu về đạt hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn (khoảng 4.600 tỷ đồng, chiếm 63%) sẽ được sử dụng cho các hoạt động đầu tư, bao gồm: tự doanh chứng khoán, mua chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu Chính phủ.

Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán HD dự kiến chi 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa, khi doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng với tên dự kiến của doanh nghiệp là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD .

Phần vốn còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích khác, bao gồm: bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (chiếm 25%), ứng trước tiền bán chứng khoán (10%) và đầu tư vào tài sản cố định, phần mềm cùng các chi phí hoạt động kinh doanh khác (2%).

Trước khi HDBS công bố kế hoạch đầu tư, nhiều công ty chứng khoán lớn cũng đã rót vốn thành lập các doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trong đó có thể kể đến: VPBankS với CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Chứng khoán VIX với CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX); và TCBS với CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Các công ty dồn dập ra nhập thị trường tài sản mã hóa trong bối cảnh khung pháp lý vừa có bước tiến lớn khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/9, với thời gian thí điểm kéo dài 5 năm.

Theo Nghị quyết, doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải là pháp nhân Việt Nam, đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty TNHH hoặc CTCP.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 65% vốn do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.