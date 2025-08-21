Một doanh nghiệp hàng không chốt ngày chi trả 285 tỷ đồng trả cố tức còn lại năm 2024, sẵn sàng khai thác sân bay Long Thành

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo Service, SCSC, HOSE: SCS) vừa thông qua nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại của năm 2024 và lấy ý kiến bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP năm 2025.

Về việc chốt quyền trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 03/9/2025. Công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% (tương ứng 3.000 đồng/cp). Ngày thanh toán dự kiến vào 15/9/2025. ﻿

Với 94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty sẽ chi ra 284,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. ﻿

Trước đó, SCSC thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương đương 6.000 đồng/cp, tương ứng số tiền chi ra đạt 569 tỷ đồng. ﻿Trước đó tháng 1/2025, công ty đã tạm ứng 30%.

Đồng thời, công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tờ trình “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) năm 2025”. Thời gian dự kiến từ 3/9/2025 đến 18/9/2025.﻿

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 2/2025, doanh thu thuần của SCSC đạt 292 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 189 tỷ đồng, tăng 11% so với quý trước nhưng đi ngang so cùng kỳ.



Mức tăng trưởng doanh thu quý 2 được thúc đẩy nhờ tổng thông lượng hàng hóa tăng 4% so với quý trước và giá bán bình quân tăng 5%. So cùng kỳ, giá dịch vụ bình quân tăng tới 16%, bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lần lượt tăng 10% và 9%, song lãi ròng không tăng so cùng kỳ do thuế TNDN hiệu dụng tăng lên mức 20%.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, SCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 558 tỷ đồng, tăng 17%. Lãi ròng 359 tỷ đồng, tăng 7%. Tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn tăng trưởng doanh thu do áp lực biên lợi nhuận từ thuế cao hơn.

Trong năm 2025, một trong những hoạt động chiến lược của SCS là chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tài chính và nhân lực để sẵn sàng hợp tác với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong việc khai thác nhà ga hàng hóa tại sân bay quốc tế Long Thành.

Điều này trở nên quan trọng với SCS bởi với việc sân bay Long Thành đi vào hoạt động trong thời gian tới, hàng hóa thông quan quốc tế sẽ được vận chuyển chủ yếu tại sân bay Long Thành để giảm tải cho sân bay Tân Sân Nhất, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại của SCS.