Một khi Fed cắt giảm lãi suất, tài sản này dự kiến sẽ bùng nổ, nối dài kỷ lục nửa năm qua

Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á, đồng tiền số lớn nhất thế giới tăng tới 0,9% lên mức 124.002,49 USD, vượt đỉnh tháng 7. Bên cạnh đó, đồng Ether cũng đạt 4.780,04 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021 đến nay.

Theo nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG, đà tăng giá của Bitcoin được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng Fed sắp cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, dòng tiền mua vào ổn định của các tổ chức và các động thái nới lỏng đầu tư tiền số của chính quyền ông Trump cũng hỗ trợ đà tăng giá.

Ông nhận định: “Về kỹ thuật, nếu giá duy trì bền vững trên 125.000 USD, Bitcoin có thể hướng tới 150.000 USD”.

Việc Fed cắt giảm lãi suất thường tác động đến giá trị của tiền số như Bitcoin. Vì lãi suất thấp sẽ thúc đẩy thanh khoản và thúc đẩy nhà đầu tư hướng đến những tài sản rủi ro có lợi nhuận cao hơn như tiền số và cổ phiếu.

Nhà phân tích thị trường Carlo Pruscino của CMC Markets cho biết: “Nếu lần cắt giảm lãi suất tiếp theo diễn ra sớm hơn so với dự kiến, điều đó sẽ tác động mạnh đến giá các loại tiền số như Bitcoin”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bitcoin đã tăng gần 32% nhờ những tiến triển trong khung pháp lý dành cho tiền số, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Tuần trước, một sắc lệnh hành pháp đã mở đường cho phép đưa tài sản tiền số vào các tài khoản hưu trí 401(k). Điều đó cho thấy môi trường pháp lý tại Mỹ đang ngày càng thuận lợi hơn cho ngành này.

Năm 2025, tiền số cũng đã đạt nhiều dấu mốc pháp lý tại Mỹ, bao gồm việc thông qua luật quản lý stablecoin và việc Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cải tổ quy định để phù hợp hơn với loại tài sản này.

Đà tăng của Bitcoin cũng kéo theo sự bùng nổ của toàn thị trường tiền số trong vài tháng gần đây. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường tiền số đã vượt 4.180 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 2.500 tỷ USD vào tháng 11/2024 khi ông Trump thắng cử Tổng thống Mỹ.

Sắc lệnh hành pháp mới cũng có thể mang lại lợi ích cho các nhà quản lý quỹ như BlackRock và Fidelity, những đơn vị đang vận hành quỹ ETF tiền số.

Tuy nhiên, việc đưa tiền số vào tài khoản hưu trí tiềm ẩn nhiều rủi ro. Loại tài sản này biến động mạnh hơn nhiều so với cổ phiếu và trái phiếu.

* Bài viết chỉ cung cấp thông tin tham khảo, không mang tính khuyến nghị đầu tư.

Theo Reuters