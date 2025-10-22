Một ngân hàng sẽ lăn chốt trả cổ tức vào cuối tháng 10

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa thông báo 31/10 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Ngân hàng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng tối đa gần 1.321 tỷ đồng, từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, TPBank đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 15% trong năm nay. Trong đó, ngân hàng đã chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vào hồi tháng 5/2025.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp TPBank thực hiện chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Năm 2024, TPBank đã thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tổng số tiền mà ngân hàng chi ra là hơn 1.100 tỷ đồng. Ngân hàng cũng phát hành thêm 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 22.016 tỷ đồng lên 26.420 tỷ đồng.