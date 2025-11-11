Mùa Tết có 'kéo' nổi thị trường ô tô Việt?

Quý IV vốn được xem là “mùa vàng” của ngành ô tô, khi nhu cầu mua xe tăng cao phục vụ nhu cầu đi lại và sắm sửa dịp Tết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường năm nay có phần khác biệt so với các năm trước, khi động lực tăng trưởng không còn mạnh như giai đoạn 2023–2024.

Theo Giám đốc chi nhánh một đại lý ô tô tại Hà Nội, thị trường ô tô quý IV năm nào cũng sôi động, nhưng năm nay sức mua có phần chậm hơn. Nguyên nhân chính là do không còn chính sách giảm lệ phí trước bạ như năm ngoái, một gói kích cầu đã từng giúp doanh số toàn thị trường xe hơi phục hồi và tăng trưởng rõ rệt trong nửa cuối năm 2024

Không còn ưu đãi này, các hãng phải tự xoay sở bằng chính sách khuyến mãi riêng. “Năm nay, các hãng đều tung ra chương trình giảm giá, tặng quà, hỗ trợ tài chính… để kích cầu, song hiệu quả khó đạt được như khi có chính sách Nhà nước hỗ trợ”, vị Giám đốc này nói thêm.

Thị trường xe hơi cuối năm được dự báo là sẽ không sôi động như cùng kỳ năm ngoái

Ở góc độ vĩ mô, TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu đánh giá sức mua của người tiêu dùng vẫn duy trì ổn định, nhưng khó có sự bứt phá rõ rệt:

“Tính đến 10 tháng đầu năm 2025, sức tiêu dùng vẫn khá tốt nhờ lãi suất thấp và chính sách tiền tệ nới lỏng. Tuy nhiên, riêng mặt hàng ô tô – vốn có giá trị cao – chịu ảnh hưởng mạnh từ tâm lý thận trọng của người mua, đặc biệt trong bối cảnh tỷ giá và chi phí nhập khẩu linh kiện có xu hướng tăng nhẹ.”

Ông Hiếu dự báo, trong quý IV, sức mua có thể ổn định hoặc tăng nhẹ, chủ yếu nhờ các chiến dịch khuyến mại cuối năm và tâm lý chi tiêu vào dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, “sự sôi động này chỉ mang tính thời vụ, không phản ánh xu hướng tăng trưởng bền vững của toàn ngành,” ông nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông – Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết các hãng xe đều đặt kỳ vọng vào giai đoạn cuối năm, nhưng triển vọng tăng trưởng mạnh vẫn khá hạn chế:

“Nền kinh tế vẫn còn khó khăn, thị trường bất động sản chưa phục hồi, nên người dân vẫn có tâm lý chờ đợi. Các hãng phải tung ra nhiều chương trình ưu đãi để hoàn thành chỉ tiêu doanh số, nhưng không phải thương hiệu nào cũng đạt được kết quả như mong muốn.”

Như vậy, dù quý IV vẫn được xem là “mùa cao điểm” của ngành ô tô, song đà tăng trưởng thực tế nhiều khả năng sẽ chỉ ở mức nhẹ, phản ánh đúng thực tế tiêu dùng hiện tại – thận trọng, cân nhắc và đang trong giai đoạn chuyển đổi.

Xe điện, hybrid sẽ là động lực chính của thị trường

Nếu năm 2025 được xem là giai đoạn chuyển tiếp, thì từ năm 2026, các chuyên gia dự báo thị trường ô tô Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ bứt phá của xe điện và xe hybrid.

Nhiều chính sách liên quan đến năng lượng sạch, tiêu chuẩn khí thải và thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực, tạo cú hích lớn cho quá trình chuyển đổi này.

Minh chứng cho việc thị phần xe xăng tại Việt Nam đang dần thu hẹp đến từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast.

Cụ thể, theo thống kê doanh số xe điện tính đến tháng 9 năm 2025 đạt gần 103.884 chiếc, tăng hơn 103% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi xe hybrid cũng tăng mạnh từ hơn 5.652 lên 9.785 chiếc, tăng 73%.

Xe năng lượng mới sẽ trở thành xu hướng trong năm 2026

Xe xăng vẫn giữ doanh số cao nhất với hơn 246.000 xe, nhưng mức tăng chỉ khoảng hơn 8%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng của nhóm xe xanh. Sự dịch chuyển này khiến nhóm xe động cơ đốt trong – vốn chiếm phần lớn doanh số của thị trường – đang sụt giảm mạnh.

Theo ông Đào Công Quyết (VAMA), xu hướng xe điện hóa là tất yếu: “Ngay cả VAMA cũng đã nhiều lần kiến nghị với Chính phủ về việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt cho dòng xe hybrid và xe điện để khuyến khích phát triển. Các cơ quan quản lý đã đồng thuận về chủ trương này, và chính sách cụ thể dự kiến sẽ được áp dụng từ năm 2026”.

Như vậy, điều này mang ý nghĩa rằng, năm 2025 đang là thời điểm chuẩn bị của các hãng xe cả về sản phẩm lẫn chiến lược thị trường.

Thực tế, hầu hết thương hiệu xe hơi đều đã ra mắt ít nhất một mẫu xe điện hoặc hybrid trong năm nay, từ xe phổ thông đến xe sang. Trong đó, phần lớn là đến từ các hãng xe Trung Quốc như BYD, Lynk&co,...Mục tiêu có thể là “đặt nền móng” trước khi chính sách hỗ trợ chính thức có hiệu lực.

Đại diện của một đại lý ô tô cũng chia sẻ, tỉ lệ khách hàng hỏi mua xe hybrid đang tăng mạnh, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là lựa chọn phù hợp khi người tiêu dùng muốn tiết kiệm nhiên liệu, nhưng vẫn đảm bảo sự tiện dụng, không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc như xe điện thuần túy.

Cùng với đó, TS Nguyễn Trí Hiếu khẳng định, chính sự dịch chuyển cơ cấu sản phẩm này sẽ quyết định hướng phát triển của thị trường trong giai đoạn tới.

Ngoài ra vị Tiến sĩ này cũng nhấn mạnh: “Khi quy định về môi trường và giao thông bắt đầu siết chặt, người tiêu dùng buộc phải thích nghi. Dự kiến từ năm 2026, một số tuyến đường nội đô sẽ chỉ cho phép xe điện lưu thông. Điều này sẽ tạo áp lực cho các hãng xe truyền thống, nhưng cũng mở ra cơ hội cho dòng xe điện và hybrid phát triển mạnh”.

Trên thực tế, sự xuất hiện của các mẫu xe điện và hybrid trong thời gian gần đây không chỉ là cuộc chạy đua về công nghệ, mà còn là chiến lược định vị lại thương hiệu. Các hãng đang nỗ lực khẳng định mình là người tiên phong trong xu thế xe xanh, nhằm chiếm lĩnh niềm tin của người tiêu dùng sớm nhất có thể.

Giá cả hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi và hạ tầng sạc được mở rộng, tất đang góp phần tạo nên sức cạnh tranh mạnh cho xe năng lượng mới.

Bên cạnh yếu tố môi trường, giá xe điện hóa cũng đang ngày càng cạnh tranh hơn. Nhiều hãng áp dụng chính sách ưu đãi giá bán, miễn phí sạc, hoặc tặng gói bảo dưỡng dài hạn để thu hút khách hàng. Điều này khiến khoảng cách chi phí giữa xe xăng và xe điện thu hẹp đáng kể, góp phần thúc đẩy tốc độ chuyển đổi của thị trường.

Có thể nói, năm 2025 là năm bản lề của thị trường ô tô Việt Nam. Mặc dù quý IV có thể không còn sức bật mạnh như những năm trước, nhưng đây lại là thời điểm các hãng “chạy nước rút” cho chiến lược dài hạn, chuẩn bị cho kỷ nguyên xe điện hóa.

Sự dịch chuyển từ xe xăng sang hybrid và xe điện không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng, mà còn cho thấy định hướng rõ ràng của toàn ngành trước yêu cầu về môi trường và năng lượng sạch.

Nếu năm 2025 là giai đoạn “đặt nền”, thì năm 2026 hứa hẹn sẽ là năm bùng nổ của thị trường xe điện Việt Nam – nơi cuộc đua công nghệ, chính sách và niềm tin người tiêu dùng sẽ định hình lại toàn bộ cục diện ngành ô tô.



