Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng

Á hậu giàu có nhờ kinh doanh online, đầu tư bất động sản

Diễm Châu sinh năm 1986, từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước. Năm 2006, cô đoạt danh hiệu Á hậu Áo dài, và 2 năm sau lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008. Đây là bệ phóng để người đẹp bước chân vào làng giải trí.

Diễm Châu từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ và các chương trình truyên hình

Thời gian đầu, Diễm Châu hoạt động với tư cách người mẫu, tham gia các show diễn thời trang, sự kiện giải trí. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được chú ý như Cô gái xấu xí , Nàng dâu bất đắc dĩ , Yêu từ thuở nào ... Tuy chưa đạt đến vị trí ngôi sao hạng A, nhưng Diễm Châu vẫn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ và các chương trình truyền hình.

Khi sự nghiệp đang có đà phát triển, Diễm Châu bất ngờ lùi lại để tập trung cho gia đình. Cô ít tham gia nghệ thuật hơn, thay vào đó chuyển hướng sang kinh doanh.

Sau khi chuyển hướng sang kinh doanh online, Diễm Châu rất thành công

Từ những ngày đầu bán hàng online, Diễm Châu kiên trì xây dựng công việc, từng bước mở rộng quy mô. Cô nổi tiếng với những buổi livestream bán đặc sản, đồ ăn vặt, cá khô, bánh tráng trộn… Việc kinh doanh này giúp Diễm Châu có nguồn thu ổn định, đủ lo cho cuộc sống của gia đình đông con.

Không chỉ dừng lại ở đó, Diễm Châu còn mạnh dạn đầu tư bất động sản. Cô từng mua đất, bán lại có lãi, rồi tái đầu tư. Đặc biệt, khoảng 2 năm trước, người đẹp gây chú ý khi mua căn penthouse 210m2 ở TP.HCM với giá khoảng 16 tỷ đồng.

Căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, được thiết kế phù hợp cho gia đình nhiều thành viên, gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng sinh hoạt chung, bếp, nhà kho và hai nhà vệ sinh.

Á hậu 8X sở hữu penhouse giá 16 tỷ ở TP.HCM

Ngoài ra, đầu năm 2025, Diễm Châu còn mua thêm một căn hộ cao cấp rộng 105 m2 có giá 6,7 tỷ đồng ở Nhà Bè. Cô cũng có vài miếng đất ở ngoại ô TP HCM. Người đẹp sinh năm 1986 chia sẻ: "Tôi tậu mảnh đất đầu tiên từ số tiền dành dụm rồi nhiều lần mua đi bán lại mới có khối tài sản như bây giờ".

U40 sang Mỹ kết hôn những vẫn về Việt Nam sống, một mình nuôi 5 con

Tuy giàu có, thành đạt, nhưng còn đường tình duyên của Diễm Châu cũng gặp nhiều thăng trầm không kém sự nghiệp. Trong quá khứ, cô từng trải qua 2 mối tình, đủ lâu và đều đã chuẩn bị đám cưới, nhưng rồi vẫn không thành. Nguyên do là bởi cô phát hiện ra những điểm không đáng tin ở đối phương. Sau này, nàng á hậu quyết định chọn con đường làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 5 người con trong suốt một thời gian dài.

Diễm Châu hiện tại một mình nuôi 5 con

Theo Diễm Châu, thực tế cô có 3 con ruột là con trai đầu - bé Cool và hai bé gái song sinh Jolie - Clara, 2 con nuôi là bé Cuội cùng bé Thỏ. Trong đó, hai bé sinh đôi có nhờ thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo. Thời điểm sinh hai bé, cô từng bị băng huyết, tràn dịch màng phổi.

Với Diễm Châu, việc nuôi con một mình không phải quyết định bồng bột mà là sự lựa chọn có tính toán. Cô từng chia sẻ rằng bản thân sẵn sàng bỏ tiền tỷ để thực hiện thụ tinh nhân tạo, miễn là được làm mẹ, chứ không nhất thiết phải có chồng.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2024, công chúng bất ngờ khi Diễm Châu đăng tải hình ảnh trong lễ cưới tại Mỹ. Một số tờ báo cho biết cô đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông gốc Việt ở Mỹ. Tuy nhiên, cô vẫn giữ kín danh tính chồng, không tiết lộ nhiều thông tin riêng tư.

Diễm Châu thông báo kết hôn ở Mỹ vào cuối năm 2024 nhưng không tiết lộ danh tình chồng

Sau đám cưới, Diễm Châu về Việt Nam sống cùng các con, còn bạn đời vẫn định cư Mỹ. Hiện tại, á hậu đã đưa 5 con ra Đà Nẵng sinh sống và để trống căn penthouse 16 tỷ ở TP.HCM.

Diễm Châu chia sẻ, cô rao cho thuê khoảng 40 triệu đồng/tháng nhưng chưa tìm được khách vì penhouse có diện tích quá rộng, nội thất thiết kế riêng cho nhiều con, nên không phù hợp với đa số gia đình. Người đẹp cho biết nếu gặp cơ hội, cô có thể sẽ bán căn hộ để đầu tư chỗ ở lâu dài tại Đà Nẵng.