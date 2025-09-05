Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

05-09-2025 - 20:19 PM | Lifestyle

Lời đáp cho visual đỉnh cao của Mỹ Tâm là đây!

Trong thời khắc thiêng liêng của Đại lễ 2/9, hình ảnh Mỹ Tâm giản dị trong tà áo dài trắng, mái tóc búi gọn và lá cờ đỏ sao vàng cài trước ngực đã trở thành một trong những khoảnh khắc gây bão nhất trên mạng xã hội. Giữa hàng trăm nghệ sĩ tham gia diễu binh, diễu hành, nữ ca sĩ không cần phục sức cầu kỳ nhưng vẫn tỏa sáng. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng ca nội lực, Mỹ Tâm còn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì visual “lão hóa ngược”.

Mỹ Tâm: “Có bạn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế - tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó”- Ảnh 1.

Hình ảnh Mỹ Tâm giản dị trong tà áo dài trắng, mái tóc búi gọn và lá cờ đỏ sao vàng cài trước ngực đã trở thành một trong những khoảnh khắc gây bão

Mỹ Tâm: “Có bạn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế - tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó”- Ảnh 2.

Nhan sắc không tuổi

Ở tuổi 44, nhan sắc của Mỹ Tâm rực rỡ, càng đơn giản lại càng toát lên vẻ đẹp tự nhiên và cuốn hút. Câu hỏi “Mỹ Tâm làm gì để giữ được nhan sắc” xuất hiện dày đặc, rất nhiều người tò mò về bí quyết của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm: “Có bạn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế - tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó”- Ảnh 3.

Bí quyết nhan sắc của Mỹ Tâm

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi hậu Đại lễ 2/9, chính nữ ca sĩ đã có lời đáp thẳng thắn: "Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là mỗi ngày cố gắng sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn. Khi sống bình thản và biết yêu thương, năng lượng tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa, và đó cũng là cách để tôi trẻ trung hơn. Có bạn còn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế, tự nhiên trả lời ngay là tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó."

Mỹ Tâm: “Có bạn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế - tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó”- Ảnh 4.

Hào quang của Mỹ Tâm còn đến từ chính năng lượng tích cực, từ lối sống biết yêu thương và sẻ chia

Đây chính là lời giải đáp trọn vẹn cho bí quyết giữ gìn visual không tuổi của Mỹ Tâm. Bên cạnh chăm sóc bản thân, hào quang của Mỹ Tâm còn đến từ chính năng lượng tích cực, từ lối sống biết yêu thương và sẻ chia. Điều đó khiến khán giả cảm nhận rõ nét không chỉ nhan sắc, mà còn là sự rạng rỡ khó trộn lẫn thông qua cử chỉ thần thái của Mỹ Tâm sau hơn hai thập kỷ ca hát.

Mỹ Tâm: “Có bạn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế - tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó”- Ảnh 5.

Mặt mộc của Mỹ Tâm cũng rất xuất sắc

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị thế của một trong những giọng ca hàng đầu Vpop. Song song với những hoạt động biểu diễn, nữ ca sĩ không ngừng làm mới mình qua các dự án âm nhạc, đem lại dấu ấn sâu đậm cho khán giả. Sau hơn 20 năm đứng trên sân khấu, “Họa mi tóc nâu” giữ nguyên sức hút, vừa bằng giọng hát nội lực, vừa bằng vẻ đẹp không tuổi - một hình ảnh khiến hàng triệu người hâm mộ luôn nhớ đến khi nhắc về cái tên Mỹ Tâm.

Người đàn ông được Mỹ Tâm "tin tưởng tuyệt đối", chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc đã hút 6 triệu lượt xem là ai?

Theo Tuyết Anh

Thanh niên Việt

