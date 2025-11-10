Mỹ Tâm thông báo nóng

Tối 9/11, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải bài viết cảnh báo tình trạng giả mạo hình ảnh và tên tuổi của cô để quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ bày tỏ sự lo lắng khi nhiều đối tượng lợi dụng hình ảnh của mình để trục lợi, thậm chí quảng bá cho các sản phẩm kém chất lượng, có nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm viết: "Mong quý khán giả cảnh giác không để bị lừa mua hàng giả, độc hại, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc". Kèm theo đó, cô đăng loạt hình ảnh cho thấy nhiều hình ảnh giả mạo của Mỹ Tâm để quảng bá các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Mỹ Tâm cảnh báo khẩn đến khán giả

Phía công ty quản lý của Mỹ Tâm - MT Entertainment - cũng đã đưa ra thông báo chính thức về sự việc. Đại diện MTE cho biết gần đây đã ghi nhận nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói của Mỹ Tâm bằng công nghệ AI để quảng bá sản phẩm mà không hề được sự cho phép của nữ ca sĩ hay công ty chủ quản.

MT Entertainment khẳng định rõ: "Ca sĩ Mỹ Tâm không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của MTE, My Tam. Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh và pháp luật hiện hành".

Phía công ty cho biết đang phối hợp với các nền tảng mạng xã hội để gỡ bỏ những nội dung vi phạm, đồng thời làm việc cùng cơ quan chức năng để xử lý các hành vi giả mạo. MTE cũng gửi lời nhắn đến người hâm mộ, mong khán giả nâng cao cảnh giác và chủ động báo cáo khi phát hiện những trường hợp mạo danh tương tự.

Bài đăng của Mỹ Tâm ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trước hành vi mạo danh nghệ sĩ để trục lợi, đồng thời gửi lời cảm ơn vì Mỹ Tâm đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo.

Phía công ty của Mỹ Tâm nhắn gửi người hâm mộ nâng cao cảnh giác những thông tin giả mạo

Những ngày qua, Mỹ Tâm đang tất bật cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của live concert SEE THE LIGHT - đêm nhạc lớn đánh dấu sự trở lại hoành tráng của cô tại Hà Nội sau nhiều năm. Vào tối ngày 5/11 vừa qua, Mỹ Tâm đã chính thức mở đợt bán vé sớm cho concert vào tháng 12. Ngay trong tối, nữ ca sĩ thông báo đã bán 10.000 vé chỉ trong vòng 38 phút và sau đó hết toàn bộ 22.000 vé trong đợt mở bán vé sớm.

Trước đêm diễn quan trọng, Mỹ Tâm cũng đón những tin vui khác khi mới đây, Tatler Most Influential công bố danh sách vinh danh những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu. Danh sách năm 2025 quy tụ 700 cá nhân đến từ 7 khu vực gồm Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, trải rộng trên 20 lĩnh vực khác nhau như tài chính, công nghệ, dịch vụ - khách sạn và hoạt động thiện nguyện.

Trong danh sách này, công chúng đổ dồn sự chú ý cho Mỹ Tâm - nghệ sĩ Việt Nam được vinh danh bên cạnh Lisa (BLACKPINK) cùng nhiều gương mặt đình đám châu Á. Tên của Mỹ Tâm xuất hiện giữa dàn sao quốc tế khiến cộng đồng mạng bùng nổ cảm xúc. Hàng loạt bài đăng, hashtag, video lan tỏa trên khắp mạng xã hội, fan đồng loạt réo tên Mỹ Tâm.

Sau hơn 20 năm cống hiến, "Họa mi tóc nâu" vẫn giữ được sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở các hoạt động cộng đồng. Cô được ghi nhận vì luôn hướng đến nghệ thuật tử tế, truyền năng lượng tích cực và duy trì phong độ đáng nể trong làng giải trí Việt.

Gần sát ngày concert, Mỹ Tâm càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả



