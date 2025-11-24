Năm 2025 bùng nổ của ngành chứng khoán Việt Nam: Hàng loạt kỷ lục mới được thiết lập

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử của chứng khoán Việt Nam với cột mốc đặc biệt mang tên nâng hạng. Thị trường đi lên mạnh mẽ cùng thanh khoản bùng nổ giúp các công ty chứng khoán (CTCK) bội thu ở hầu hết mảng hoạt động chính.

Tổng lợi nhuận toàn ngành chứng khoán ghi nhận quý thứ 3 liên tiếp tăng trưởng so với quý trước, qua đó lập kỷ lục khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng tới 171% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận của các CTCK vào khoảng 38.000 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ 2024, thậm chí còn vượt qua con số cả năm ngoái.

Riêng trong quý 3, lần đầu tiên trong lịch sử có đến 6 CTCK lãi trước thuế trên nghìn tỷ. Lợi nhuận luỹ kế 9 tháng của nhiều CTCK như TCBS, SSI, VNDirect, VPS, VPBankS, VIX,… thậm chí còn vượt xa con số cả năm 2024. Một số trường hợp tăng trưởng đột biến đã vượt kế hoạch năm đề ra chỉ sau 3/4 chặng đường.

TCBS, SSI dẫn đầu về quy mô, dư nợ margin

Thị trường thuận lợi tạo điều kiện cho các mảng hoạt động mở rộng thúc đẩy sự tăng trưởng về mặt quy mô của các CTCK. Tính đến cuối quý 3/2025, 10 CTCK dẫn đầu về quy mô đều có tổng tài sản khoảng 30.000 tỷ trở lên. Đặc biệt, với sự tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu năm, SSI đã trở thành CTCK đầu tiên ghi nhận tổng tài sản vượt mức 100.000 tỷ đồng, bỏ xa top phía sau.

Bên cạnh đó, lợi nhuận đột phá góp phần củng cố năng lực vốn của các CTCK, song song với hoạt động tăng vốn điều lệ diễn ra rầm rộ thời gian qua. Nhờ vậy, tổng vốn chủ sở hữu nhóm CTCK tại thời điểm cuối quý 3 lên đến 308.000 tỷ đồng, tăng 43.000 tỷ so với cuối năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến cuối quý 3, 10 CTCK có năng lực vốn lớn nhất đều ghi nhận vốn chủ sở hữu trên 10.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, 5 CTCK gồm TCBS, SSI, VNDirect, VPBankS và VIX có vốn chủ sở hữu trên 20.000 tỷ đồng. Đặc biệt, TCBS là CTCK đầu tiên trong lịch sử có vốn chủ sở hữu trên 40.000 tỷ đồng.

Vốn dồi dào giúp CTCK đáp ứng được nhu cầu vay ký quỹ (margin) cao chưa từng có, đồng thời cải thiện hiệu quả đầu tư, chất lượng dịch vụ… Theo thống kê, tính đến cuối quý 3/2025, dư nợ cho vay tại các CTCK ước tính vào khoảng 383.000 tỷ đồng, tăng hơn 138.000 tỷ so với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ margin ước tính khoảng 370.000 tỷ đồng, mức cao kỷ lục.

Tính đến cuối quý 3, toàn thị trường có 13 CTCK ghi nhận dư nợ cho vay trên 10.000 tỷ, trong đó TCBS là CTCK đầu tiên trong lịch sử có dư nợ cho vay vượt 40.000 tỷ đồng. SSI cũng mở rộng mạnh mẽ hoạt động cho vay qua đó nâng dư nợ lên trên 39.000 tỷ đồng, bám sát ngay sau TCBS. Bên cạnh đó, ACBS và VIX cũng là những cái tên đáng chú ý khi dư nợ tăng vọt, nhảy vào top 10.

Không chỉ hoạt động cho vay, nghiệp vụ môi giới cũng bùng nổ từ đầu năm, đặc biệt trong quý 3. Tổng doanh thu môi giới của các CTCK riêng trong quý 3 lên đến 7.000 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ 2024 và là mức cao kỷ lục trong lịch sử. Tổng doanh thu môi giới chứng khoán luỹ kế 9 tháng đạt hơn 13.300 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và gần bằng con số cả năm ngoái.

Các CTCK bội thu từ môi giới chủ yếu là nhóm nắm thị phần giá trị giao dịch lớn nhất trên HoSE. Trong quý 3, top 10 CTCK có thị phần giá trị giao dịch lớn nhất HoSE lần lượt là VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, Mirae Asset, VCBS, KIS. Các CTCK top đầu với tiềm lực mạnh, nhiều lợi thế cạnh tranh, ngày càng chiếm ưu thế trong cuộc đua giành thị phần.

Quỹ mở thuộc Dragon Capital và VinaCapital tăng trưởng đột phá

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi lên mạnh mẽ cùng thanh khoản bùng nổ, quy mô các quỹ mở cũng tăng trưởng rõ rệt. Đáng chú ý, 2 nhóm quỹ mở lớn nhất thị trường do Dragon Capital và VinaCapital quản lý, tiếp tục hút vốn mạnh cho thị trường, qua đó đẩy quy mô tài sản quản lý (AUM) tăng nhanh.

Tính đến cuối tháng 10, AUM của nhóm quỹ mở thuộc Dragon Capital đã vượt mức 10.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng ấn tượng 54% so với đầu năm. Trong khi đó, nhóm quỹ mở thuộc VinaCapital quản lý cũng ghi nhận AUM tăng gần 20% từ đầu năm, lên trên 9.400 tỷ đồng vào cuối tháng 10.

AUM của quỹ tăng trưởng nhờ vào 2 yếu tố là khả năng hút vốn và hiệu suất đầu tư. Dragon Capital và VinaCapital vẫn được biết đến như cầu nối giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước với thị trường chứng khoán. Với việc quản lý danh mục hiệu quả, hiệu suất khả quan, nhóm quỹ mở này đã hút vốn mạnh thời gian qua.

Nột bật nhất phải kể đến Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng Động DC (DCDS) do Dragon Capital quản lý, cái tên thường xuyên nằm trong top đầu về hiệu suất trong nhóm quỹ mở. Đây cũng là quỹ mở có quy mô trên nghìn tỷ đạt hiệu suất tốt nhất thị trường (tăng 29%) trong 10 tháng đầu năm 2025.

Kết quả này đạt được nhờ sự nhạy bén và linh hoạt của đội ngũ phân tích trước các biến động của thị trường, điển hình như việc cơ cấu danh mục nâng cao tỷ trọng tiền mặt vào cuối quý 1 trước sự kiện “thiên nga đen” từ thuế quan của Mỹ. Quỹ sau đó đã nhanh chóng tái phân bổ danh mục vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ hậu thuế quan.

Ngoài ra, Dragon Capital còn tổ chức các buổi chia sẻ kịp thời tại những thời điểm nóng của thị trường để cập nhật diễn biến, đưa ra phân tích nhận định giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về những biến động, qua đó góp phần cải thiện hiệu suất đầu tư. Những đóng góp được nhà đầu tư đánh giá cao, minh chứng là cộng đồng đầu tư chứng chỉ quỹ của Dragon Capital ngày càng đông đảo.

Mặc dù hiệu suất từ đầu năm không mấy khả quan nhưng xét về dài hạn, Quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSISCA) do SSIAM quản lý vẫn đạt hiệu suất ấn tượng, trên 160% trong vòng 5 năm trở lại đây.

SSIAM mới đây đã chính thức ra mắt Quỹ Đầu tư Kiến Tạo Tương Lai SSI (SSI-EF), quỹ mở cân bằng được thiết kế để giúp nhà đầu tư đón sóng nâng hạng thị trường và tận dụng cơ hội tăng trưởng dài hạn. Với sự xuất hiện của SSI-EF, nhà đầu tư có thêm lựa chọn phù hợp với khẩu vị đầu tư.

TCBS, VPS, VPPbankS khuấy động làn sóng IPO

Thị trường sôi động tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Vinpearl, F88 và đặc biệt là loạt CTCK lớn như TCBS, VPS, VPBankS đã khuấy động cho một làn sóng IPO với quy mô có thể lên đến 40-50 tỷ USD trong 3 năm tới.

Với lượng đặt mua gấp 2,5 lần khối lượng chào bán, TCBS đã IPO thành công thu về gần 11.000 tỷ đồng cùng mức định giá hơn 4 tỷ USD. Thương vụ của VPBankS cũng ghi nhận lượng đặt mua lớn hơn khối lượng chào bán và dự kiến sẽ huy động số vốn kỷ lục gần 13.000 tỷ đồng. VPS cũng đã hoàn tất quá trình IPO và cũng thu hút nhiều sự chú ý từ giới đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài những cái tên kể trên, nhóm phi tài chính với các dại diện như Nông nghiệp Hoà Phát, Hạ tầng Gelex, Long Châu hay loạt công ty con của Thế Giới Di Động… cũng được kỳ vọng sẽ IPO và lên sàn chứng khoán trong những năm tới.

Những động lực chính thúc đẩy làn sóng IPO bùng nổ có thể kể đến như nền kinh tế vĩ mô ổn định cùng với chính sách tiền tệ nới lỏng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam đã được FTSE Russell chấp thuận nâng cấp lên nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp”, mở ra cơ hội lớn thu hút dòng vốn ngoại.

Một yếu tố quan trọng là thủ tục hành chính cho hoạt động IPO được rút ngắn, trong khi chính sách bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư hậu IPO được tăng cường. Cùng với đó là khuôn khổ chính sách ngày càng hoàn thiện giúp các doanh nghiệp IPO có nền tảng quản trị tốt hơn trước khi lên sàn chứng khoán.

Các quy định về giới hạn sở hữu nước ngoài (room ngoại) và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng cũng đã được tháo gỡ linh hoạt hơn so với trước đây. Ngoài ra, sự sẵn sàng của hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là việc triển khai hệ thống giao dịch mới KRX, giúp thị trường vận hành hiệu quả và minh bạch hơn.

Làn sóng IPO được kỳ vọng sẽ tạo ra một nguồn hàng hoá mới góp phần đa dạng lựa chọn cho nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển sâu rộng. Điều này sẽ tạo điều kiện tăng trưởng mạnh cho các CTCK trong hoạt động tư vấn - mảng nghiệp vụ tương đối trầm lắng trong những năm gần đây.

Nâng hạng mới là điểm khởi đầu của “kỷ nguyên mới nổi”

Bên cạnh sự trở lại của làn sóng IPO, nâng hạng cũng được kỳ vọng sẽ là một động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ thời gian tới. Theo thông báo từ FTSE Russell, Việt Nam được xác nhận nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging), với liệu lực từ 21/9/2025.

Việc nâng hạng được đánh giá sẽ mang lại dòng vốn hàng chục tỷ USD cho chứng khoán Việt Nam, bao gồm cả thụ động và chủ động từ các quỹ đầu tư quốc tế. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, “cú hích” nâng hạng có thể thu hút tới 25 tỷ USD vốn đầu tư quốc tế chảy vào Việt Nam đến năm 2030. Con số khổng lồ này không chỉ là tiền, mà còn là thanh khoản cho thị trường, là sự định giá lại giá trị của các doanh nghiệp.

Hơn nữa, thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE không phải đích đến cuối cùng của chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu xa hơn là duy trì xếp hạng, tạo bàn đạp tiến đến thị trường mới nổi nâng cao của FTSE Russell, và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030. Nâng hạng thị trường chứng khoán còn góp phần nâng cao tín nhiệm quốc gia, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững. Trong hành trình đó, từng chặng đường sẽ gắn với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng đề ra”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Nhìn chung, 2025 là một năm bản lề của thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều dấu mốc quan trọng. Ngành chứng khoán Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử để chuyển mình bước vào kỷ nguyên “mới nổi”, mở ra cơ hội lớn cho các CTCK có tham vọng và năng lực vươn lên mạnh mẽ.