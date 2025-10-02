Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng liên tiếp rao bán đấu giá bất động sản

02-10-2025 - 15:13 PM | Bất động sản

Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tiếp bán đấu giá tài sản là bất động sản, với động thái giảm giá rao bán so với những lần trước.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hóc Môn vừa thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 90B Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Lô đất này có diện tích hơn 3.871 m², loại hình là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Thời hạn sử dụng đất 50 năm (tính từ ngày 11/8/2010), như vậy thời hạn sử dụng đất còn khoảng 35 năm.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 148,59 tỷ đồng, giảm gần 52 tỷ đồng so với thời điểm tháng 6 (200,5 tỷ đồng).

BIDV cho biết, giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

Theo thông báo, tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm hiện trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu thông tin, xem xét hiện trạng và hồ sơ pháp lý của tài sản, đồng thời chấp nhận mọi rủi ro phát sinh.

Ngân hàng liên tiếp rao bán đấu giá bất động sản- Ảnh 1.

Bất động sản là một trong những tài sản đảm bảo ưa thích của ngân hàng. (Ảnh minh họa).

Tương tự, VietinBank Tây Ninh cho biết đang phối hợp cùng Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông tiến hành các thủ tục bán đấu giá công khai khoản nợ của nhóm 3 khách hàng là Công ty TNHH Hồng Liên Tây Ninh, Nguyễn Thu Thảo, Huỳnh Hữu Nghĩa để thu hồi nợ. Tài sản đảm bảo của 3 công ty nêu trên gồm 7 bất động sản tại Tây Ninh với tổng giá trị gần 34 tỷ đồng.

Tương tự, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh thông báo phát mại tài sản bảo đảm là 2 lô đất tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Giá bán gần 10 tỷ đồng.

Agribank chi nhánh 9 cũng thông báo đấu giá giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC619757, số vào sổ cấp GCN: CH02010 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 17/12/2010. Lô đất có diện tích hơn 2.552 m², tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.(Nay là xã Phú Hòa Đông, TP.HCM). Loại hình là đất trồng cây lâu năm, có thời hạn sử dụng tới ngày 1/7/2070. Giá khởi điểm cho lô đất là gần 8,5 tỷ đồng.

Theo Hoàng Dung/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới Nổi bật

1.000 căn hộ giá thấp hơn thị trường 25% cháy giỏ hàng sau 5 tiếng, Sunshine Group có đủ sức kéo giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt?

1.000 căn hộ giá thấp hơn thị trường 25% cháy giỏ hàng sau 5 tiếng, Sunshine Group có đủ sức kéo giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt? Nổi bật

Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở miền Nam, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở miền Nam, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

15:11 , 02/10/2025
Bùng nổ lợi nhuận: Một doanh nghiệp bất động sản trên HoSE ước lãi quý III/2025 tăng 34 lần

Bùng nổ lợi nhuận: Một doanh nghiệp bất động sản trên HoSE ước lãi quý III/2025 tăng 34 lần

15:11 , 02/10/2025
“Ông trùm” nhà ở xã hội Trương Anh Tuấn một lần nữa đối diện với nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

“Ông trùm” nhà ở xã hội Trương Anh Tuấn một lần nữa đối diện với nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

15:07 , 02/10/2025
TP HCM: Đề xuất kinh phí kiểm định gần 200 chung cư cũ

TP HCM: Đề xuất kinh phí kiểm định gần 200 chung cư cũ

13:42 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên