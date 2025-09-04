Nghiên cứu Anh chỉ ra: Không phải chạy hay bơi, đây mới là môn thể thao đơn giản, miễn phí và dễ nhất để giảm cân, còn tốt cho tuổi thọ

Đi bộ từ lâu đã được xem là một trong những cách rèn luyện thể chất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng nhấn mạnh rằng đi bộ là phương pháp dễ thực hiện, hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ giảm cân cũng như nâng cao thể lực.

Một nghiên cứu của Ý cũng mở ra hướng đi đầy triển vọng: đi bộ kiểu Bắc Âu có thể giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Đây là căn bệnh thường gặp nhất gây sa sút trí tuệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ, khả năng suy nghĩ, hành vi và các kỹ năng xã hội.

Vậy đi bộ kiểu Bắc Âu là gì?

Hình thức tập luyện này bắt nguồn từ Phần Lan, nơi những người yêu thích trượt tuyết tìm cách duy trì phong độ trong mùa hè. Khác với đi bộ thông thường, người tập sẽ sử dụng thêm hai chiếc gậy giống gậy trượt tuyết, giúp vận động đồng thời cả phần thân trên và thân dưới. Chính sự phối hợp này làm cho toàn bộ cơ thể được vận động hiệu quả hơn.

Để đạt được lợi ích tối đa, người tập cần tuân thủ đúng kỹ thuật. Chuyên gia hướng dẫn Michael Stone cho biết, điều quan trọng đầu tiên là lựa chọn gậy phù hợp với chiều cao. Khi cầm gậy dựng thẳng đứng, khuỷu tay phải tạo góc vuông 90 độ.

Để đạt được hiệu quả cao khi tập luyện đi bộ kiểu Bắc Âu, mọi người cần phải đảm bảo áp dụng đúng kỹ thuật.

Trong quá trình di chuyển, gót chân đặt xuống trước, mũi chân sau mới chạm đất, đồng thời phối hợp tay – chân nhịp nhàng: chân trái bước lên thì tay phải đưa gậy ra trước và ngược lại.

Người tập nên dựa nhẹ vào gậy để giảm áp lực lên khớp, giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, nhịp thở đều đặn qua mũi và miệng.

Bước chân dài hay ngắn tùy thuộc thể trạng mỗi người, còn tay chống gậy phía trước cần hơi cong khoảng 45 độ, trong khi tay sau duỗi thẳng hoàn toàn.

Lợi ích sức khỏe vượt trội: Vừa giảm cân, tốt cho xương khớp, còn hỗ trợ sức khỏe não bộ

Lợi ích của đi bộ kiểu Bắc Âu không chỉ dừng lại ở việc đốt cháy năng lượng và hỗ trợ giảm cân. Nhiều người tập còn cảm nhận sự căng cứng vùng cổ – vai được giải tỏa, cơ lưng và cơ bụng săn chắc hơn, đồng thời hạn chế đáng kể lực tác động trực tiếp lên khớp. Đặc biệt, nghiên cứu của Đại học Molise (Ý) chỉ ra rằng phương pháp này có thể đem lại hiệu quả tích cực đối với bệnh nhân Alzheimer giai đoạn sớm.

Trong thí nghiệm, 30 người mắc bệnh ở mức độ nhẹ đến trung bình được chia thành hai nhóm với các hình thức điều trị khác nhau, gồm vật lý trị liệu và liệu pháp âm nhạc. Một nửa số bệnh nhân trong đó duy trì đi bộ kiểu Bắc Âu hai buổi mỗi tuần suốt sáu tháng. Kết quả cho thấy nhóm đi bộ đạt điểm cao hơn ở các bài kiểm tra trí nhớ, khả năng tập trung, tốc độ xử lý thông tin cũng như năng lực tư duy hình ảnh – không gian.

Nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Molise ở Ý đã phát hiện ra rằng đi bộ kiểu Bắc Âu có thể giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ ở những người mắc bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu.

Dù vậy, các nhà khoa học lưu ý rằng nghiên cứu này còn ở quy mô nhỏ. Họ cho rằng cần nhiều bằng chứng hơn để khẳng định tính an toàn và hiệu quả của phương pháp, trước khi xem đây là giải pháp hỗ trợ chính thức giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở bệnh nhân Alzheimer.

Lưu ý khi thực hiện phương pháp đi bộ kiểu Bắc Âu

Về cơ bản, đi bộ kiểu Bắc Âu phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi và được đánh giá là an toàn.

Tuy nhiên, người tập vẫn nên chú ý khởi động kỹ, chọn giày và gậy phù hợp, thực hiện đúng kỹ thuật để kích hoạt nhóm cơ một cách tối ưu.

Người mới bắt đầu nên tập ở địa hình bằng phẳng trước khi thử thách bản thân trên các con đường dốc hoặc đồi núi.

Trong trường hợp xảy ra chấn thương, cần được thăm khám y tế kịp thời để tránh biến chứng.