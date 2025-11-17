Ngôi nhà của bà cụ 92 tuổi gây xúc động: Như bước ra như hoạt hình Ghibli, góc nào cũng chữa lành

Gần đây, một tài khoản tên Hoa Kim Sắc ở Giang Tô (Trung Quốc) đã chia sẻ cuộc sống cùng bà ngoại 92 tuổi lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý vì mang lại cảm giác ấm áp, bình yên như bước ra từ phim hoạt hình. Dù bà chỉ muốn sống 1 mình nhưng con cháu nhất định đón bà về ở cùng trong tổ ấm 210m², để bà chậm rãi tận hưởng những tuổi xế chiều và ghi lại từng khoảnh khắc quý giá cùng gia đình.

Đó là một căn nhà cũ, gần như không sửa chữa nhiều. Điều khiến căn nhà đặc biệt không phải nội thất đắt tiền mà là cảm giác "có người ở", có tiếng nấu ăn, có góc đọc sách và có nụ cười của bà.

Phòng khách của gia đình vào mùa đông trông vô cùng ấm áp. Nơi nổi bật nhất chính là góc đọc sách của bà ngoại - một góc nhỏ với chiếc ghế êm, một đèn đứng điều chỉnh được ánh sáng và bộ kính lúp để bà đọc chữ dễ hơn. Điều đặc biệt là bà không hề biết chữ cho đến năm 80 tuổi. Khi ấy, bà được ông dạy lại từ đầu và bà mê đọc sách đến giờ.

Cửa lớn hướng núi giúp gió mát tràn vào mùa hè. Nhiều ngày, cả nhà còn chẳng cần bật điều hòa mà vẫn thoáng và mát rượi.

Cháu gái làm việc tại nhà nên phần lớn thời gian đều quanh quẩn cạnh bà. Họ cùng nhau nấu ăn, đọc sách, coi TV… Nhịp sống bình yên như chảy ngược về thời thơ ấu.

Phòng bếp không phải kiểu tối giản vibe Hàn Quốc, cũng không trắng tinh kiểu Bắc Âu. Căn bếp này giống tạp hóa nhỏ, nơi có đầy đủ thứ linh tinh cần thiết, đủ màu sắc nhưng sạch sẽ, bắt mắt vô cùng.

Bà ngoại rất thích nấu ăn. Mỗi sáng, bà đều dậy sớm để nấu cháo, làm sữa đậu cho cả nhà. Cháu gái tự hào khoe: "Có bà ở nhà, bữa ăn nào cũng thành bữa cơm đặc biệt của gia đình".

Không gian bếp dùng mặt bàn inox kết hợp tủ vân gỗ để tiện lau chùi mà trông vẫn ấm áp. Qua hơn 2 năm, từng món đồ xuất hiện để hoàn thiện dần căn bếp.

Phòng ngủ của bà ngoại rộng gần 30m², có ban công nhìn thẳng ra núi. Góc ban công được đặt bàn nhỏ và ghế tựa, để bà uống trà hoặc đọc sách dưới nắng nhẹ.

Nội thất theo phong cách vintage với tông gỗ trầm, có giường và tủ là gỗ thật. Bên cạnh giường là một bộ sofa bọc vải trắng mềm mại, tạo cảm giác cực kỳ thư giãn trước giờ ngủ. Mỗi cuối tuần, hai chắt của bà lại chạy vào phòng nghe bà kể chuyện, tạo nên hình ảnh ấm áp đúng chuẩn "nhà có ba thế hệ".

Phòng phụ chỉ 8m² nhưng lại là góc có vibe rất điện ảnh. Vì cửa sổ thấp nên không thể đặt giường mà chỉ để nệm sát cửa. Phía ngoài là rừng, mở mắt ra đã thấy thiên nhiên. Trời nắng thì bà nằm đọc sách, trời mưa thì bà ngồi nghe tiếng mưa rơi.

Phòng làm việc của cháu gái ngập ánh sáng tự nhiên. Kệ sách đơn giản, có vài món decor nhỏ xinh và một chú mèo con lúc nào cũng muốn leo lên bàn làm phiền chủ. Không gian này khiến người ta cảm giác như bước ra khỏi phố xá ồn ào, trở về một căn phòng trong rừng với đầy đủ tĩnh lặng.

Một phần ban công được cải tạo thành phòng ngủ mini cho 2 chắt. Vào buổi sáng, chỉ cần kéo rèm là ánh sáng tràn ngập. Dù trời nắng, sương mù hay mưa bay, mọi góc nhìn đều đẹp như tranh: nhẹ nhàng, trong trẻo, giống một cảnh phim hoạt hình Ghibli.

Căn nhà có bà ngoại 92 tuổi khiến người xem cảm thấy rõ ràng rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi nơi đều có thể là nhà. Không phải ngôi nhà nào đẹp cũng do kiến trúc hay nội thất. Có những ngôi nhà đẹp vì mọi người sống với nhau bằng tình yêu thương.

