Người đàn ông 45 tuổi có lượng đường trong máu giảm từ 13,8 xuống 5,6 trong 6 tháng, bác sĩ cho biết 4 thói quen của ông rất đáng học hỏi

Có những thay đổi của cơ thể diễn ra âm thầm đến mức chúng ta chỉ nhận ra khi sức khỏe đã phát đi tín hiệu cảnh báo. Một cơn khát dai dẳng dù vừa uống nước, chiếc áo bỗng rộng hơn vì cân nặng sụt giảm không rõ nguyên nhân… Đôi khi, đằng sau những biểu hiện tưởng chừng bình thường ấy lại là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ông Vương, 45 tuổi, là một trường hợp như vậy. Tháng 8 năm ngoái, ông đột nhiên thường xuyên bị khô miệng, uống nước cũng không giúp cảm giác khó chịu thuyên giảm. Cùng lúc, cân nặng của ông giảm nhanh từ hơn 90kg xuống còn hơn 80kg. Nhận thấy chồng gầy đi bất thường, vợ ông giục chồng đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm khiến cả hai không khỏi bất ngờ: Ông Vương mắc tiểu đường type 2. Đường huyết lúc đói của ông lên tới 13,8 mmol/L, trong khi HbA1c đạt 9,8% – cho thấy tình trạng đường huyết đã tăng cao trong một thời gian dài.

Theo chỉ định của bác sĩ, ông được nhập viện và điều trị tích cực bằng bơm insulin nhằm nhanh chóng kiểm soát đường huyết, tạo điều kiện để chức năng tế bào beta tuyến tụy được cải thiện. Sau một tuần, ông xuất viện và tiếp tục quá trình điều trị, theo dõi sức khỏe.

Sáu tháng sau, kết quả tái khám ghi nhận sự thay đổi đáng kể: Đường huyết lúc đói giảm xuống còn 5,6 mmol/L, đường huyết sau ăn 2 giờ ở mức 7,8 mmol/L. Theo bài viết nguồn, ông Vương đã ngừng thuốc tại thời điểm này và được bác sĩ đánh giá là đạt trạng thái “đảo ngược” bệnh tiểu đường.

Điều đáng chú ý là sự cải thiện ấy không chỉ đến từ quá trình điều trị ban đầu. Trong những tháng tiếp theo, ông Vương đã thay đổi cách ăn uống, duy trì vận động và kiểm soát cân nặng. Câu chuyện của ông cũng mở ra một vấn đề được nhiều người mắc tiểu đường quan tâm: Liệu căn bệnh này có thể lui bệnh, và những thay đổi nào thực sự có ích?

Bốn thay đổi giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn

Tiểu đường type 2 là bệnh mạn tính có liên quan đến tình trạng kháng insulin và sự suy giảm khả năng tiết insulin của tuyến tụy. Tuy nhiên, ở một số người, đặc biệt là người thừa cân hoặc béo phì, việc giảm cân và điều chỉnh lối sống có thể giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát đường huyết, thậm chí đạt trạng thái lui bệnh.

Ăn uống lành mạnh hơn

Trước khi phát hiện bệnh, ông Vương thường xuyên phải tham gia các buổi tiệc có sử dụng đồ uống có cồn do yêu cầu công việc. Bữa trưa của ông chủ yếu là đồ ăn mua sẵn, còn buổi tối thường gắn với những món nướng và bia.

Sau khi được chẩn đoán tiểu đường, ông bắt đầu tự chuẩn bị cơm mang đi làm, ưu tiên những món ăn thanh đạm như hấp, luộc và thực phẩm tươi. Trong mỗi bữa, ông ăn nhiều rau xanh hơn, bổ sung protein từ trứng và thịt nạc, đồng thời thay một phần cơm trắng bằng cơm ngũ cốc nguyên hạt.

Ông cũng thay đổi thứ tự ăn: Uống một chút nước, ăn rau trước rồi mới đến các món giàu tinh bột. Cách ăn này có thể giúp hạn chế mức tăng đường huyết sau ăn ở một số người, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào thành phần bữa ăn và khẩu phần tổng thể.

Với người mắc tiểu đường, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn tinh bột mà là lựa chọn nguồn carbohydrate phù hợp, tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, kiểm soát khẩu phần và hạn chế đồ uống có đường. Việc giảm bia rượu, thức ăn nhanh và các món nhiều năng lượng cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Duy trì vận động mỗi ngày

Bên cạnh thay đổi thực đơn, ông Vương duy trì thói quen chạy bộ khoảng 40 phút vào mỗi buổi sáng.

Hoạt động thể chất giúp cơ bắp sử dụng glucose hiệu quả hơn, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Về lâu dài, vận động đều đặn còn có lợi cho sức khỏe tim mạch, huyết áp và khả năng duy trì cân nặng.

Tuy nhiên, người mắc tiểu đường không nhất thiết phải chạy bộ ngay từ đầu. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập các bài tăng sức mạnh cơ bắp đều có thể mang lại lợi ích. Người ít vận động lâu ngày nên bắt đầu từ cường độ nhẹ, tăng dần theo thể trạng và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh lý đi kèm hoặc nguy cơ hạ đường huyết khi tập.

Kiểm soát cân nặng

Ông Vương cao khoảng 1,7 m, nặng hơn 80 kg tại thời điểm được phát hiện bệnh. Với thể trạng này, chỉ số BMI của ông vào khoảng 27,7, thuộc nhóm thừa cân theo phân loại được sử dụng trong bài viết nguồn.

Thừa cân, đặc biệt là tình trạng tích tụ mỡ ở vùng bụng và các cơ quan nội tạng, có thể làm tăng tình trạng kháng insulin. Khi cơ thể phản ứng kém với insulin, glucose khó đi từ máu vào tế bào, khiến đường huyết tăng cao.

Sau khi điều chỉnh chế độ ăn và duy trì vận động, cân nặng của ông Vương được cho là đã giảm xuống khoảng 65 kg. Đây là mức giảm đáng kể, dù cần thêm thông tin để xác minh thời gian và diễn biến cụ thể.

Trên thực tế, người mắc tiểu đường type 2 có thừa cân không cần giảm cân thật nhanh mới đạt được lợi ích. Giảm khoảng 5-10% trọng lượng ban đầu đã có thể giúp cải thiện đường huyết và một số chỉ số chuyển hóa ở nhiều người. Điều quan trọng là giảm cân an toàn, duy trì được kết quả và tránh mất cơ do ăn kiêng quá mức.

Tuân thủ điều trị và theo dõi sức khỏe

Một yếu tố không thể thiếu trong quá trình kiểm soát bệnh là điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trong giai đoạn đầu, ông Vương được điều trị tích cực bằng insulin để đưa đường huyết về mức an toàn. Sau khi xuất viện, ông tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe và tái khám.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đường huyết trở về ngưỡng bình thường không đồng nghĩa với việc người bệnh có thể tự ý ngừng thuốc. Việc giảm liều hoặc ngừng điều trị chỉ nên được thực hiện sau khi bác sĩ đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, kết quả HbA1c và nguy cơ đường huyết tăng trở lại.

Câu chuyện của ông Vương cho thấy những thay đổi trong chế độ ăn, vận động và kiểm soát cân nặng có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với người mắc tiểu đường type 2. Dù vậy, không có một công thức chung bảo đảm tất cả người bệnh đều đạt lui bệnh. Phát hiện sớm, điều trị đúng và duy trì lối sống lành mạnh vẫn là nền tảng quan trọng để kiểm soát đường huyết và hạn chế biến chứng về lâu dài.