Người phụ nữ chuyển khoản thành công 150 triệu đồng, người nhận kiểm tra tài khoản rồi báo công an

17-08-2025 - 19:51 PM | Smart Money

Chị Đỗ Thị Hương Thảo cùng lực lượng Công an trao trả tài sản do chuyển khoản nhầm

Chị Đỗ Thị Hương Thảo cùng lực lượng Công an trao trả tài sản do chuyển khoản nhầm

Tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 150 triệu đồng từ một người lạ, người phụ nữ ở Hưng Yên nhanh chóng báo công an.

Ngày 14/08/2025, Công an xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời hỗ trợ xác minh và trao trả số tiền do một công dân trên địa bàn vô tình nhận được từ giao dịch chuyển khoản nhầm.

Theo đó, ngày 08/08/2025, chị Đỗ Thị Hương Thảo, sinh năm 1995, trú tại thôn An Nhân Bình, xã Tây Tiền Hải đến trụ sở Công an xã trình báo việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 150 triệu đồng từ một người lạ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh chủ tài khoản chuyển tiền, liên hệ và xác định đây là trường hợp chuyển nhầm do sơ suất trong giao dịch.

Bằng lòng tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an xã, chỉ trong thời gian ngắn, số tiền trên đã được trao trả nguyên vẹn cho Chị Vương Thị Dung, trú tại xã Phú Lộc 4, tỉnh Lạng Sơn. Trong sự vui mừng và cảm kích, chị Vương Thị Dung gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Đỗ Thị Hương Thảo và lực lượng Công an xã Tây Tiền Hải đã nhiệt tình hỗ trợ, xử lý nhanh chóng để chị nhận lại đủ số tiền này.

Trong ngày 17/8, Công an xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang cũng cho biết vừa tổ chức trao trả số tiền 59.010.000 đồng do người chuyển khoản nhầm.

Ngày 13/8, tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1988, ngụ ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội) nhận hai lần chuyển khoản: lần đầu lúc 14h15p, số tiền 59 triệu đồng; lần thứ hai lúc 15h56p, số tiền 10 nghìn đồng. Do không rõ nguồn gốc, lo ngại thủ đoạn lừa đảo, anh Thân đã đến Công an xã trình báo.

Người phụ nữ chuyển khoản thành công 150 triệu đồng, người nhận kiểm tra tài khoản rồi báo công an- Ảnh 1.

Biên bản ghi nhận việc anh Nguyễn Văn Thân trao trả số tiền 59.010.000 đồng chuyển nhầm cho chị Đỗ Thị Oanh, dưới sự chứng kiến của Công an xã Nhơn Hội

Qua xác minh, Công an xác định người chuyển nhầm là chị Đỗ Thị Oanh (sinh năm 1978, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang). Sau khi làm việc, Công an xã Nhơn Hội đã hướng dẫn anh Thân ghi biên bản chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho chị Oanh. Nhận lại tài sản, chị Oanh gửi lời cảm ơn đến anh Thân và Công an xã đã hỗ trợ.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh An Giang

Linh San

An ninh tiền tệ

