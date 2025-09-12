Nhiều ví Blockchain bất ngờ thông báo dừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trong thông báo mới nhất gửi tới người dùng, Coin98 Wallet - dịch vụ ví không lưu ký (non-custodial), thuộc Ninety Eight - startup về blockchain của Việt Nam cho biết sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam.

Phía Ninety Eight cho biết động thái này nhằm tuân thủ các quy định pháp luật mới tại Việt Nam liên quan đến tài sản mã hóa.

Ninety Eight (trước đây là Coin98) được thành lập năm 2017, là một công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Blockchain/Web3. Họ đã xây dựng một hệ sinh thái đa dạng với hơn 20 sản phẩm, trong đó nổi bật là Coin98 Super Wallet - sản phẩm ví multi-chain đang phục vụ khoảng hơn 10 triệu người dùng toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, người dùng KyberSwap, nền tảng DEX (sàn giao dịch phi tập trung) tại Việt Nam ghi nhận tình trang không thể truy cập dịch vụ. Các địa chỉ nhà mạng trong nước bị chặn truy cập, trong khi đó người dùng quốc tế vẫn có thể sử dụng dịch vụ KyberSwap bình thường.

Được biết, là một trong những nền tảng tài chính phi tập trung dựa trên công nghệ Blockchain của Việt Nam, được phát triển bởi Kyber Network. Đây là một trong những dự án blockchain tiên phong trên thế giới do người Việt Nam hoàn toàn làm chủ công nghệ, được thành lập năm 2017.

Động thái của loạt ví liên quan tới tài sản số, tài sản mã hóa trên diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025.

Nghị quyết này quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý ﻿là điểm sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Loạt điều kiện để vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá: Không chỉ 10.000 tỷ vốn hóa

Về điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hoá, Nghị quyết quy định cụ thể điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Thứ nhất , tổ chức là phải là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai , việc góp vốn điều lệ phải bằng Đồng Việt Nam và có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ Đồng Việt Nam

Thứ ba, liên quan﻿ điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn, điểm cần lưu ý đó là công ty muốn cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa sẽ cần có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn;

Cùng với đó, các cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 02 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần;

Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 01 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép;

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thứ tư , tổ chức cần có trụ sở làm việc, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thứ năm, đối với điều kiện về nhân sự: Tổng giám đốc (Giám đốc) có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ;

Giám đốc công nghệ (hoặc vị trí tương đương) có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ;

Có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng đáp ứng quy định tại Điều 50 Luật an toàn thông tin mạng; có tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác

Thứ sáu, doanh nghiệp cần có các quy trình nghiệp vụ sau: (1) Quy trình quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; (2) Quy trình cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa; (3) Quy trình lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; (4) Quy trình giao dịch, thanh toán; (5) Quy trình tự doanh; (6) Quy trình phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (7) Quy trình công bố thông tin; (8) Quy trình kiểm soát nội bộ; (9) Quy trình giám sát giao dịch; (10) Quy trình ngăn ngừa xung đột lợi ích, giải quyết khiếu nại của khách hàng, bồi thường khách hàng.

Thứ bảy, hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.