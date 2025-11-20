Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhóm kỹ sư FPT thức trắng đêm làm phần mềm miễn phí giúp dự báo mưa lũ, theo dõi ngập và gửi tín hiệu kêu cứu

20-11-2025 - 20:43 PM | Doanh nghiệp

Hiện hệ thống đang dự báo tốt cho khu vực Gia Lai; nhóm đang tiếp tục mở rộng sang các tỉnh bị ảnh hưởng khác và tăng độ chính xác.

Nhóm kỹ sư FPT thức trắng đêm làm phần mềm miễn phí giúp dự báo mưa lũ, theo dõi ngập và gửi tín hiệu kêu cứu- Ảnh 1.

Mưa lũ lịch sử những ngày qua đang khiến các tỉnh Nam Trung Bộ oằn mình chống chọi. Từ trung tâm thành phố đến các xã ven biển, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Điện thoại của các đội cứu hộ liên tục đổ chuông, trong khi người dân nỗ lực tìm mọi nguồn để biết tình hình mưa lũ và tìm kiếm sự hỗ trợ khẩn cấp.

Trong bối cảnh ấy, các kỹ sư công nghệ tại FPT Quy Nhơn đã thức trắng đêm, dùng công nghệ góp sức vào việc dự báo và cứu hộ.

Nhóm kỹ sư FPT thức trắng đêm làm phần mềm miễn phí giúp dự báo mưa lũ, theo dõi ngập và gửi tín hiệu kêu cứu- Ảnh 2.

Một nhóm kỹ sư xử lý dữ liệu mưa lũ, chuyên gia AI dựng mô hình dự báo, nhóm thiết kế vội vã hoàn thiện giao diện để người lớn tuổi cũng có thể dễ dàng sử dụng.

Theo đó, các kỹ sư FPT tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã cho ra đời nền tảng dự báo thiên tai https://antoanmualu.org - công cụ miễn phí giúp dự báo mưa lũ, theo dõi ngập theo giờ và gửi tín hiệu kêu cứu trực tiếp tới lực lượng ứng cứu. Ngày 19/11, https://antoanmualu.org/ chính thức vận hành.

Với mục tiêu giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, theo thời gian thực và kêu gọi hỗ trợ kịp thời, nền tảng được phát triển với ba tính năng trọng yếu: Dự báo mưa lũ chi tiết đến cấp xã, cập nhật mỗi ngày và dự báo 7 ngày tiếp theo; Bản đồ ngập lụt theo giờ, phản ánh trực quan khu vực an toàn - nguy hiểm; Nút “Kêu gọi cứu hộ”, cho phép người gặp nạn gửi ngay vị trí GPS và thông tin cá nhân đến các đội cứu nạn và chính quyền địa phương...

Nền tảng được thiết kế tối giản, nhẹ, hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện mạng yếu, yếu tố đội ngũ cho là tối quan trọng trong thiên tai. Tất cả hoàn toàn miễn phí.

Nền tảng sẽ tiếp tục được cập nhật hằng giờ, với kỳ vọng trở thành nguồn thông tin tin cậy, góp phần bảo vệ tính mạng và hỗ trợ lực lượng cứu hộ trong suốt mùa mưa bão này và cả những năm tiếp theo.

Nhịp sống thị trường

