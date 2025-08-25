Những thói quen khiến bạn dễ rơi vào nợ xấu thẻ tín dụng

Chi tiêu vượt khả năng tài chính

Việc chi tiêu vượt khả năng tài chính là một trong những sai lầm dễ thấy nhất. Với cơ chế “chi tiêu trước, trả tiền sau”, nhiều chủ thẻ quên rằng cuối kỳ họ vẫn phải thanh toán toàn bộ số tiền đã sử dụng. Khi số dư nợ vượt quá thu nhập thực tế, áp lực trả nợ tăng cao, dễ dẫn đến tình trạng trả chậm hoặc không trả đủ. Chẳng hạn, với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng nhưng thói quen tiêu dùng lại lên tới 20 hay 25 triệu đồng, nguy cơ mất cân đối tài chính là điều khó tránh khỏi.

Chỉ trả số tiền tối thiểu

Một thói quen khác tưởng chừng an toàn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro chính là chỉ trả số tiền tối thiểu hàng kỳ. Không ít người nghĩ rằng miễn sao nộp đủ số tối thiểu, họ sẽ tránh được nợ xấu. Thực tế, số tiền còn lại vẫn phải chịu mức lãi suất cao, dao động 25–30% một năm. Qua thời gian, khoản nợ phình to, lãi mẹ đẻ lãi con, khiến chủ thẻ rơi vào vòng xoáy khó thoát. Nhiều chuyên gia từng nhiều lần cảnh báo rằng việc “nuôi nợ” bằng cách trả tối thiểu chẳng khác nào tự đẩy mình vào bẫy lãi suất.

Quên hạn thanh toán

Thói quen quên hạn thanh toán cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn tới nợ xấu. Khi không thanh toán đúng ngày, khách hàng vừa phải chịu phí phạt, vừa bị tính lãi suất cao trên dư nợ. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, lịch sử tín dụng sẽ ghi nhận nợ xấu trên hệ thống CIC. Dù hiện nay hầu hết ngân hàng đã có dịch vụ nhắc nợ qua tin nhắn, email hoặc ứng dụng, nhiều khách hàng vẫn xem nhẹ, bỏ qua cảnh báo, để rồi phải gánh chịu hậu quả.

Mở quá nhiều thẻ tín dụng

Một số người lại chọn cách mở nhiều thẻ tín dụng cùng lúc, nghĩ rằng càng nhiều thẻ sẽ càng dễ xoay xở tài chính. Song chính việc quản lý nhiều thẻ với các kỳ hạn thanh toán khác nhau khiến họ dễ rối loạn, quên lịch trả nợ hoặc chi tiêu quá tay. Khi đó, việc kiểm soát tài chính trở nên khó khăn, và nguy cơ nợ xấu càng lớn.

Thường xuyên rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

Một thói quen khác ít được để ý nhưng lại vô cùng nguy hiểm là rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Đây vốn không phải chức năng chính của thẻ, bởi khách hàng phải chịu phí rút tiền cao, kèm theo lãi suất áp dụng ngay lập tức, không có thời gian miễn lãi. Nếu rút tiền mặt thường xuyên để chi tiêu, người dùng sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng nợ chồng nợ.

Thiếu kế hoạch quản lý tài chính cá nhân

Sâu xa hơn, nguyên nhân khiến nhiều người sa lầy vào nợ thẻ tín dụng nằm ở sự thiếu kế hoạch tài chính cá nhân. Việc không theo dõi chi tiêu, không trích lập quỹ dự phòng cho việc trả nợ, hay thói quen mua sắm bốc đồng, đều khiến họ mất dần sự chủ động. Khi mất cân đối tài chính kéo dài, việc trở thành con nợ xấu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Để tránh những rủi ro này, giải pháp không có gì phức tạp nhưng đòi hỏi sự kỷ luật. Người dùng cần xác định giới hạn chi tiêu trong phạm vi thu nhập, ưu tiên thanh toán toàn bộ dư nợ đúng hạn thay vì trả tối thiểu, hạn chế sở hữu quá nhiều thẻ và tuyệt đối không lạm dụng rút tiền mặt từ thẻ. Quan trọng hơn, mỗi cá nhân cần xây dựng kế hoạch quản lý chi tiêu rõ ràng, có khoản dự phòng để đảm bảo khả năng trả nợ.

Thẻ tín dụng vốn là công cụ tài chính hiện đại, giúp cuộc sống tiện lợi và linh hoạt hơn. Nhưng nếu sử dụng thiếu tỉnh táo, những thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể biến thành gánh nặng nợ nần. Giữ kỷ luật tài chính và sử dụng thẻ một cách khoa học chính là chìa khóa để tận hưởng trọn vẹn lợi ích, mà không phải lo lắng về những “vết đen” nợ xấu trong hồ sơ tín dụng.



