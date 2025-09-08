Nỗi khổ của người dân ở nền kinh tế có tỷ lệ lạm phát tới 172%

Tại nhiều khu phố nghèo ở Coro, bữa ăn đã trở thành thứ xa xỉ. Gia đình nhà chị Alnilys Chirino, giống như hàng triệu hộ gia đình khác ở Venezuela, phải xoay xở để có được một bữa ăn mỗi ngày. Trẻ em thường xuyên đến lớp trong tình trạng bụng đói, mắt lờ đờ vì thiếu năng lượng, nhiều em nghỉ học do kiệt sức. Cái đói đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống, kéo theo suy dinh dưỡng và những hệ lụy sức khỏe dài lâu.

Đồng Bolívar mất giá tới 30% chỉ trong vài tháng đầu năm 2025, khiến tiền lương tối thiểu – vốn đã thấp – nay chỉ còn tương đương chưa đầy 1 USD/tháng theo tỷ giá chợ đen. Trong khi đó, một giỏ thực phẩm cơ bản để nuôi sống một gia đình nhỏ có giá hơn 500 USD. Khoảng cách khổng lồ này đẩy hơn 80% dân số xuống dưới mức nghèo, biến việc mua đủ thức ăn thành nhiệm vụ bất khả thi.

Bóng ma lạm phát

Theo Venezuelan Finance Observatory (OVF), chỉ trong tháng 3/2025, giá tiêu dùng đã tăng 13,1%, đưa lạm phát hàng năm lên đến 136%, trong khi lạm phát cốt lõi (loại trừ thực phẩm, dịch vụ) còn cao hơn, đạt khoảng 140%. Đồng Bolívar mất 13% giá trị so với USD chỉ trong tháng đó. Tổng cộng từ đầu năm 2025, đồng Bolívar đã mất khoảng 30% giá trị.

Số liệu của Trading Economics cho thấy tỷ lệ lạm phát của Venezuela đã tăng lên 172% tháng 4/2025 và có thể đến 190% vào quý IV năm nay. Tờ Financial Times (FT) nhận định đồng Bolívar đã mất khoảng hai phần ba giá trị kể từ khi chính phủ từ bỏ tỷ giá cố định vào cuối 2024.

Nguyên nhân sâu xa của bi kịch này nằm ở tình trạng siêu lạm phát và thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng. Khi nguồn USD từ xuất khẩu dầu sụt giảm mạnh, đặc biệt sau khi Chevron rút khỏi Venezuela, Ngân hàng Trung ương Venezuela không còn đủ sức can thiệp vào thị trường. Tỷ giá chính thức và tỷ giá chợ đen ngày càng tách xa nhau, có lúc chênh lệch trên 50%.

Người dân, để bảo vệ giá trị tài sản, buộc phải đổi sang USD hoặc các loại đồng tiền số stablecoin, làm đồng nội tệ càng mất giá nhanh hơn. Họ cũng muốn mua vàng, nhưng việc giao dịch khó khăn cùng nguồn cung khan hiếm, khó có thể mang đi mua bán hàng ngày khiến tài sản này ít phổ biến hơn.

Chính phủ phản ứng bằng cách siết chặt kiểm soát thông tin. Những trang web cập nhật tỷ giá chợ đen bị chặn, khiến giao dịch ngoại tệ chìm sâu hơn vào bóng tối.

Ví dụ, tháng 3/2025, tỷ giá chính thức khoảng 69 VES/USD, trong khi chợ đen ở mức 106 VES/USD, chênh lệch trên 50%.

Một người lao động với mức lương cả tháng có thể chỉ mua được vài món đồ thiết yếu như một kg sữa bột, một ít trứng hoặc một cuộn giấy vệ sinh. Người dân phải mang theo những xấp tiền khổng lồ, đựng trong túi hoặc vali, để đi mua sắm. Thậm chí, nhiều cửa hàng phải dùng cân để cân tiền thay vì đếm vì số lượng quá lớn. Đã có trường hợp người ta vứt tiền ra đường nhưng chẳng ai thèm nhặt.

Cùng lúc, các kênh hỗ trợ quốc tế cũng gặp khủng hoảng. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc buộc phải cắt giảm một nửa quy mô hoạt động tại Venezuela vì thiếu kinh phí, từ 11 bang xuống còn 4 bang.

Điều này khiến hàng nghìn trẻ em mất bữa ăn tại trường – vốn là nguồn dinh dưỡng ổn định duy nhất trong ngày. Hệ thống y tế vốn đã kiệt quệ cũng rơi vào tình trạng thiếu thuốc men trầm trọng, với gần 30% trạm phát thuốc không có đủ thuốc thiết yếu.

Hệ thống y tế sụp đổ khiến 28,4% trạm phát thuốc thiếu thuốc thiết yếu; nhiều người phải bỏ qua bữa ăn hoặc chấp nhận biện pháp sinh tồn như đổi chác, tăng giờ lao động, hoặc di cư ra nước ngoài.

Theo tổ chức viện trợ quốc tế Donare, từ 7,9 triệu người cần được hỗ trợ nhân đạo, chỉ khoảng 9% ngân sách cần thiết đã được huy động. Tình trạng nghèo đói đa chiều đang ảnh hưởng đến gần 70% dân số, với hơn 7,7 triệu người đã buộc phải ly cư khỏi đất nước từ năm 2015, tạo ra một trong những làn sóng di cư lớn nhất thế giới. Những người ở lại phải xoay sở bằng mọi cách: tăng giờ làm, đổi chác hàng hóa, vay mượn từ kiều hối hoặc cắt giảm tối đa nhu cầu cơ bản.

Các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất đình trệ khiến hàng hóa thiếu hụt trầm trọng. Nhiều người phải bới rác để tìm thức ăn. Tỷ lệ suy dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ em, tăng lên mức báo động. Tình trạng đói nghèo và tuyệt vọng đã làm gia tăng các vụ cướp bóc, giết người và nhiều loại tội phạm bạo lực khác.

Tỷ lệ nghèo đói ở Venezuela cao gần gấp ba lần mức trung bình của khu vực. Các nghiên cứu độc lập như Khảo sát về Điều kiện sống Quốc gia (ENCOVI) đã chỉ ra rằng vào năm 2021, hơn 94% dân số Venezuela sống dưới mức nghèo đói, và 76,6% sống trong tình trạng nghèo cùng cực. Trong khi đó theo Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe (ECLAC), tỷ lệ nghèo đói trung bình của khu vực này là khoảng 29% vào năm 2022.

Vòng luẩn quẩn

Quay trở lại với gia đình Chirino, chiếc tủ lạnh và tủ đựng thức ăn nhỏ xíu của họ gần như trống rỗng — một nắm ớt chuông và rau thơm héo úa, một kg gạo, một nửa số đậu, một ít thịt hộp, một ít bột mì. Bà Chirino từng lo lắng về việc thức ăn sẽ nhanh hỏng dưới cái nóng thiêu đốt của miền Tây Venezuela. Ngày nay, nguồn cung cấp ít ỏi của bà hiếm khi đủ lâu để bị hỏng.

Tuy nhiên, người phụ nữ 51 tuổi này vẫn phải dự trữ những món đồ đó trong nhiều ngày. Ba đứa con tuổi teen của bà đang trông chờ vào điều đó. Chúng ngủ, học, làm việc, cầu nguyện và chơi trong tình trạng đói bụng. Hàng triệu người Venezuela trên khắp đất nước cũng vậy.

Nền kinh tế Venezuela gần như chỉ dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, chiếm hơn 95% nguồn thu ngoại tệ. Khi giá dầu toàn cầu sụt giảm mạnh, nền kinh tế nước này đã chịu một cú sốc lớn, không có đủ nguồn thu để bù đắp.

Để bù đắp thâm hụt ngân sách và duy trì chi tiêu, chính phủ Venezuela đã tiến hành in tiền với số lượng khổng lồ. Việc này làm cho lượng tiền trong lưu thông tăng vọt, trong khi hàng hóa sản xuất ra không đủ để đảm bảo giá trị của đồng tiền, dẫn đến lạm phát phi mã.

Các chính sách kiểm soát giá cả của chính phủ đã làm bóp méo thị trường, gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng.

Trẻ em tại Venezuela là đối tượng chịu đựng nhiều nhất. Các em đi ngủ sớm để tránh đói, trốn học và tranh giành thức ăn của nhau tại các điểm cứu trợ.

Gia đình Chirino nằm trong số những người ngày càng lo sợ sự trở lại của nạn suy dinh dưỡng và nạn đói đã hoành hành khắp đất nước từ năm 2016 đến năm 2018. Cô luôn lo lắng cho các con tuổi teen của mình: Juan, José và Angerlis Colina.

Chirino chia sẻ: "Chúng hỏi tôi, 'Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?'. 'Chúng ta sẽ ăn gì?'".

Đối với gia đình Chirino và hàng triệu người dân Venezuela, mỗi bữa ăn đều là một cuộc đấu tranh.

Mỗi buổi sáng, người con Juan Colina của Chirino lấy ba ổ bánh mì - món ăn duy nhất anh được ăn vào bữa sáng trong ngày hè này - và nhúng chúng vào một loại nước ngọt có vị cam. Đó thực sự là một niềm vui. Tiền bạc đã mất giá quá nhiều trong vài tháng qua đến nỗi gia đình thường chỉ uống nước máy và hiếm khi ăn protein.

Chúng đã quen với điều đó. Juan cảm thấy may mắn khi thức dậy mà không bị đau đầu. José thì không may mắn như vậy và phải nằm liệt giường.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết protein động vật là thứ đầu tiên các gia đình giảm hoặc loại bỏ khỏi chế độ ăn uống của họ khi giá cả tăng, và họ có xu hướng thay thế bằng các loại thực phẩm rẻ hơn, ít dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, dinh dưỡng kém có thể dẫn đến còi cọc, đau đầu, mệt mỏi và các vấn đề sức khỏe khác ở trẻ em.

Giờ ăn trưa, José ở lì trong phòng, đầu óc quay cuồng. Angerlis cùng mẹ và Juan ngồi vào bàn ăn trưa trước khi đến trường.

Khi các bữa ăn bị ngừng lại và chất lượng giáo dục giảm sút, học sinh bắt đầu thường xuyên nghỉ học trong thập kỷ qua, một xu hướng được các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế ghi nhận.

Giáo viên và ban quản lý trên khắp đất nước đang liên tục kêu gọi phụ huynh cho con em mình ở nhà nếu các em chưa ăn ít nhất một bữa và nếu các em không có đồ ăn để mang theo trong giờ ra chơi. Nhưng không phải tất cả đều tuân thủ yêu cầu, và học sinh không phải lúc nào cũng có thể che giấu cơn đói của mình với bạn cùng lớp và những người khác.

Với lạm phát dự báo có thể chạm mức 190% vào cuối năm và đồng Bolívar tiếp tục suy yếu, vòng xoáy nghèo đói – lạm phát – mất giá đang trở nên khó kiểm soát. Các giải pháp của chính phủ, từ kiểm soát tỷ giá đến sử dụng tiền số như USDT trong thanh toán, mới chỉ giải quyết phần ngọn và chưa khôi phục được niềm tin vào đồng nội tệ.

Tại những khu phố yên ắng ở Caracas hay Maracaibo, tiếng trẻ em cười đùa giờ ít dần. Thay vào đó là những câu chuyện về bữa ăn bị bỏ lỡ, những chuyến đi xa không hẹn ngày về, và một tương lai mà đồng tiền của chính họ không còn là chỗ dựa. Đối với người dân Venezuela, mất giá tiền tệ không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vết cắt sâu vào đời sống, niềm tin và hy vọng.

*Nguồn: FT, Fortune, BI