Quan chức Fed hé lộ thời điểm có thể cắt giảm lãi suất, nhấn mạnh: Đừng quá lo lạm phát mà bỏ qua cảnh báo từ thị trường lao động

16-08-2025 - 12:14 PM | Tài chính quốc tế

Bà dự đoán Fed sẽ thực hiện một vài đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Sau khi các số liệu kinh tế cho thấy doanh số bán lẻ tăng mạnh hơn dự báo và chỉ số giá sản xuất bất ngờ nhảy vọt trong tháng trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco - Mary Daly cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng bà vẫn ủng hộ việc bắt đầu nới lỏng chính sách ngay từ tháng sau.

Bà nói rằng thị trường lao động đang suy yếu, nền kinh tế chậm lại nhưng chưa rơi vào tình trạng trì trệ. Trong khi đó, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed. Điều đó sẽ là cái cớ để Fed thực hiện một vài đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trao đổi với Fox Business, bà Daly cho biết: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ chờ thêm dữ liệu. Có thể ít hơn, cũng có thể nhiều hơn, nhưng nhìn chung, tôi cho rằng hai đợt cắt giảm vẫn là kịch bản hợp lý".

Bà nói thêm: "Điều tôi không muốn là quá lo ngại việc lạm phát có thể tăng trở lại hoặc kéo dài, để rồi chờ đến khi mọi thứ rõ ràng mới hành động, trong khi lại bỏ qua việc hỗ trợ thị trường lao động".

Theo Reuters﻿

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

