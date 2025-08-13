Hai quan chức Fed 'thờ ơ' với kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 9, khẳng định: Lộ trình gập ghềnh nhưng có thể vượt qua

Ngày 12/8, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City - Jeff Schmid và Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond - Tom Barkin cho rằng chưa cần hạ lãi suất. Cả hai quan chức này nhận định kinh tế Mỹ vẫn duy trì ổn định dù còn lo ngại về lạm phát tăng cao và thị trường lao động suy yếu.

Ông Schmid là thành viên có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed năm nay. Ông cho biết dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố sáng 12/8 không đủ cơ sở để Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 9. CPI toàn phần tháng 7 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo của Dow Jones là 2,8%. CPI lõi tháng 7 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều nhà đầu tư dự báo Fed sẽ giảm lãi suất sau báo cáo CPI tháng 7. Chính quyền ông Trump cho rằng dữ liệu này chứng minh thuế quan không khiến lạm phát tăng như lo ngại.

Ông Schmid đồng tình rằng thuế quan chỉ tác động phần nào đến lạm phát. Nhưng ông cho rằng đây là lý do để giữ nguyên chính sách lãi suất thay vì nới lỏng.

Fed đã duy trì lãi suất trong phạm vi 4,25% – 4,5% suốt năm 2024. Chủ tịch Jerome Powell mô tả đây là mức “thắt chặt vừa phải”, nhằm kiềm chế tăng trưởng để hạ nhiệt lạm phát. Với dự đoán thuế quan sẽ đẩy giá cả tăng, Fed thận trọng hơn với việc hạ lãi suất vì lo ngại nguy cơ lạm phát bùng trở lại.

Tổng thống Trump đã chỉ trích quan điểm của Chủ tịch Powell và liên tục kêu gọi giảm lãi suất trên mạng xã hội. Áp lực chính trị khiến giới đầu tư cược nhiều vào khả năng Fed hạ lãi suất sau cuộc họp 16-17/9.

Một số quan chức Fed lo ngại chính sách thắt chặt đang gây áp lực lên thị trường lao động. Nhóm này cho rằng đã đến lúc giảm lãi suất, dựa trên tín hiệu cho thấy chính sách hiện tại đang kìm hãm việc làm.

Nội bộ Fed vẫn tồn tại quan điểm trái chiều. Tháng 6, bảy quan chức Fed dự báo không cắt giảm lãi suất trong năm nay, hai quan chức khác dự báo chỉ một lần cắt giảm.

Ông Barkin nói dữ liệu hiện tại chưa đủ cơ sở để điều chỉnh lãi suất. Ông nhận định lạm phát và thất nghiệp đều có thể chịu áp lực, nhưng cán cân giữa hai yếu tố vẫn chưa rõ ràng. Fed sẵn sàng điều chỉnh chính sách nếu cần.

Ông Barkin không có quyền biểu quyết trong FOMC năm nay.

Cả hai quan chức Fed Schmid và Barkin đều lạc quan hơn so với những nhà hoạch định muốn hạ lãi suất. Ông Barkin cho rằng người tiêu dùng vẫn sẽ duy trì vai trò thúc đẩy kinh tế. Triển vọng phía trước “gập ghềnh nhưng có thể vượt qua”.

Ông đánh giá thị trường lao động “bất thường nhưng ổn định”. Chỉ khi tiêu dùng suy giảm kéo dài mới dẫn đến sa thải hàng loạt, nhưng đây không phải kịch bản ông dự báo.

Ông Schmid thừa nhận tăng trưởng việc làm chậm lại trong mùa hè. Tuy nhiên, xét trên nhiều chỉ số, thị trường lao động dù đang hạ nhiệt vẫn ở trạng thái “vững vàng”.

Theo MarketWatch﻿