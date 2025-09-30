Nóng: 26 triệu kg xúc xích vừa bị thu hồi tại Mỹ do chứa dị vật, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu USD

Một trong những vụ thu hồi thực phẩm lớn nhất lịch sử vừa diễn ra tại Mỹ khi công ty Hillshire Brands, thuộc tập đoàn Tyson Foods, thông báo thu hồi tự nguyện khoảng 58 triệu pound (26 triệu kg) xúc xích bọc bột và xúc xích xiên que. Nguyên nhân là do phát hiện có mảnh gỗ trong lớp bột, khiến ít nhất 5 trường hợp người tiêu dùng bị thương.

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Thanh tra thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết đây là đợt thu hồi thuộc diện cảnh báo cao, khi sản phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến cuối tháng 9 năm nay, mang nhiều nhãn hiệu quen thuộc trên thị trường, từ Jimmy Dean, State Fair cho đến những lô hàng cung ứng cho trường học và cơ sở dịch vụ ăn uống.

Điểm đáng lo ngại là phần sản phẩm bị thu hồi đã được phân phối rộng rãi trên toàn nước Mỹ, bao gồm cả các hệ thống bán lẻ lớn như Walmart, Target, cũng như nhiều trường học và cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng. Mặc dù không nằm trong chương trình bữa trưa học đường quốc gia, nhưng việc sản phẩm đi thẳng vào các trường học thương mại cũng khiến nhiều phụ huynh và nhà chức trách lo lắng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các mảnh gỗ xuất hiện trong quá trình sản xuất tại nhà máy ở bang Texas. Một số mẩu gỗ từ que xiên đã vô tình lẫn vào hỗn hợp bột, khiến sản phẩm sau khi chiên có thể chứa dị vật mà mắt thường khó phát hiện.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân kiểm tra kỹ sản phẩm trong tủ lạnh hoặc tủ đông, đặc biệt chú ý đến các lô hàng mang ký hiệu kiểm định cụ thể trên bao bì. Nếu phát hiện, người tiêu dùng cần tiêu hủy hoặc mang trả lại nơi mua để được hoàn tiền. Ai gặp vấn đề chấn thương sau khi sử dụng sản phẩm cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế.

Hillshire Brands khẳng định việc thu hồi được tiến hành trong “tinh thần thận trọng cao nhất” và chỉ áp dụng đối với sản phẩm sản xuất tại nhà máy ở Texas. Công ty cho biết đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để khoanh vùng nguyên nhân, đồng thời triển khai biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong tương lai.

Sự cố này được đánh giá là một lời cảnh tỉnh đối với toàn ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Trong dây chuyền sản xuất quy mô hàng triệu sản phẩm mỗi ngày, chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu kiểm soát cũng có thể gây ra hậu quả lớn, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn tác động nặng nề đến uy tín doanh nghiệp.

Với quy mô khổng lồ và phạm vi phân phối rộng rãi, vụ việc của Hillshire Brands chắc chắn sẽ còn để lại dư âm lâu dài. Đây không chỉ là một chiến dịch thu hồi tốn kém hàng trăm triệu đô la, mà còn là thử thách lớn với uy tín thương hiệu của một trong những nhà sản xuất thực phẩm chế biến lớn nhất nước Mỹ. Quan trọng hơn, nó nhắc nhở các doanh nghiệp trong ngành phải đặt yếu tố an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu, bởi chỉ cần một vết nứt nhỏ trong quy trình cũng có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Theo: The NY Times




