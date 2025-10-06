Novaland tiếp tục phân phối hơn 17 triệu cổ phiếu ESOP ‘ế’ cho cán bộ, nhân viên

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về thông qua việc tiếp tục thực hiện chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên công ty.

Theo đó, tính đến ngày 2/10/2025, các cán bộ nhân viên của Novaland đã đăng ký và nộp tiền mua hơn 31,53 triệu cổ phiếu ESOP trong tổng số hơn 48,75 triệu cổ phiếu dự kiến chào bán, còn lại hơn 17,22 triệu cổ phiếu không chào bán hết.

Hội đồng quản trị Novaland quyết định tiếp tục chào bán số cổ phiếu ESOP nêu trên cán bộ nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn nộp tiền mua trước 12 giờ ngày 9/10/2025.

Ngoài ra, Novaland cũng mới chỉ phân phối được hơn 32,01 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 48,75 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên công ty.

Còn lại gần 16,74 triệu cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ được công ty tiếp tục thực hiện phân phối cho cán bộ nhân viên công ty vào ngày 9/10/2025.

Nguồn: Novaland

Theo danh sách kèm theo cho thấy, sẽ có 7 cán bộ nhân viên của Novaland được tham gia mua cổ phiếu ESOP giá rẻ và nhận cổ phiếu thưởng lần này.

Trong đó, ông Dương Văn Bắc- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Novaland sẽ được mua nhiều nhất với gần 3,15 triệu cổ phiếu ESOP giá rẻ và nhận về gần 3,15 triệu cổ phiếu ESOP thưởng.

Trong một diễn biến khác, vừa qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đăng tải các văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Novaland.

Theo đó, ngày 30/9/2025, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 274,5 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2223007. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm hơn 2,6 tỷ đồng, còn lại hơn 271,9 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2223007 gồm 6.257 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 625,7 tỷ đồng. Với kỳ hạn 12 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 31/3/2023.

Cùng chiều diễn biến, cũng trong ngày 30/9/2025, Novaland mới chỉ thanh toán được hơn 355,3 triệu đồng trong tổng số gần 36,2 tỷ đồng tiền gốc phải thanh toán cho lô trái phiếu mã NVLH2223008, còn lại hơn 35,8 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Lô trái phiếu này được Novaland phát hành từ ngày 31/3/2022, tổng giá trị phát hành 157,3 tỷ đồng.

Theo giải trình, Novaland cho biết do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn thanh toán nên dẫn tới việc chậm trả một phần gốc của 2 lô trái phiếu nêu trên. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của các lô trái phiếu này.