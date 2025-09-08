Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ diễn viên khoe được cầu thủ nổi tiếng "ting ting", bỏ nghề diễn không ngại ở nhà chồng nuôi

08-09-2025 - 21:46 PM | Lifestyle

Nàng WAG khoe được chồng cưng chiều hết sức.

Diễn viên Thùy Dương vừa có màn gây bão mạng xã hội khi thẳng thắn khoe chuyện được  cầu thủ Nguyễn Huy Hùng chuyển khoản. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh giao dịch với số tiền lên đến trăm triệu cùng dòng trạng thái khiến dân tình cười nghiêng ngả: “Khi ai đó hỏi tui làm nghề gì? Tui đều mạnh dạn, dạ em ăn bám… chồng em nuôi. Thiên hạ nói gì kệ, tiền vào túi mình là được”.

Bài đăng lập tức nhận về loạt bình luận sôi nổi. Người thì khen nữ diễn viên quá dễ thương khi dám công khai “ăn bám” chồng, người lại ghen tị trước tình cảm mà Huy Hùng dành cho vợ. Thậm chí, có fan còn đùa: “Ai bảo lấy cầu thủ vất vả, nhìn chị Dương đi là thấy… hạnh phúc đầy tài khoản rồi”.

Nữ diễn viên khoe được cầu thủ nổi tiếng

Diễn viên Thùy Dương khoe được Huy Hùng "ting ting"

Nguyễn Huy Hùng vốn là cái tên quen thuộc của bóng đá Việt Nam, từng góp mặt trong nhiều giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia. Thành tích nổi bật là chức vô địch AFF Cup 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Trái ngược với sự máu lửa trên sân cỏ, ngoài đời anh nổi tiếng là người đàn ông trầm tính, yêu chiều vợ con hết mực. Chính sự ngọt ngào và âm thầm quan tâm đó khiến cuộc hôn nhân của anh và Thùy Dương luôn được khán giả ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên khoe được cầu thủ nổi tiếng

Huy Hùng từng vô địch AFF Cup 2018

Năm 2014, Thùy Dương khi đó còn là một sinh viên tại Hà Nội, tình cờ nhìn thấy Huy Hùng thi đấu trên truyền hình và lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, cùng phong cách thi đấu máu lửa của chàng cầu thủ. Cô nàng đã chia sẻ điều này với một người bạn – người sau đó bất ngờ trở thành “ông mai”. Nhờ vậy, cặp đôi đã có cơ hội làm quen và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Trải qua 8 năm yêu nhau kín tiếng nhưng bền vững, Nguyễn Huy Hùng và Thùy Dương đã quyết định "về chung một nhà" vào tháng 12 năm 2022. 

Nữ diễn viên khoe được cầu thủ nổi tiếng

Cặp đôi hiện đã có 1 nhóc tỳ

Theo Hải Đăng

