Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 18,7 tỉ đồng

16-09-2025 - 06:45 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 15-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (55 tuổi, ngụ TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy cần làm rõ thêm hành vi của Phạm Thị Cúc - người cho Trang mượn 3 tài khoản ngân hàng để nhận tiền liên quan hành vi phạm tội của Trang. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Cáo trạng thể hiện trong gần 7 năm, Trang đã lợi dụng sự tin tưởng của các hiệu trưởng tại 2 trường cấp III công lập ở TP HCM để chiếm đoạt hơn 18,7 tỉ đồng.

Cụ thể, Trang từng giữ chức kế toán tại Trường THPT N.T.M.K từ tháng 11-2016 đến tháng 2-2022. Nhận thấy hiệu trưởng không rành nghiệp vụ tài chính, Trang lập bộ chứng từ gồm 2 ủy nhiệm chi: tờ đầu ghi đầy đủ thông tin để trình hiệu trưởng ký, tờ thứ 2 chỉ ghi số tiền và nội dung chung, sau đó tự sửa tên người thụ hưởng thành Phạm Thị Cúc - người quen của Trang. Khi tiền vào tài khoản Cúc, Trang yêu cầu rút tiền mặt và giao lại cho mình. Cáo trạng cho rằng cách làm này được Trang thực hiện tinh vi đến mức ngay cả khi hiệu trưởng rà soát tài chính vẫn không phát hiện. Suốt thời gian dài, Trang đã thành công chiếm đoạt hơn 5,1 tỉ đồng.

Sau đó, Trang được chuyển công tác sang Trường THPT T.L.M. Tại đây, Trang tiếp tục thủ đoạn tương tự. Lợi dụng hiệu trưởng bận việc hoặc ốm, Trang sử dụng dấu chữ ký và con dấu của trường để ký khống hàng trăm ủy nhiệm chi, chuyển tiền từ tài khoản trường vào tài khoản cá nhân và tài khoản của Cúc. Tổng cộng, từ tháng 4-2022 đến tháng 2-2024, Trang đã chiếm đoạt hơn 13,6 tỉ đồng.


Theo Trần Thái - Hà Nguyễn

Tiền phong

