Nữ sinh năm nhất mắc suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận cả đời: Bác sĩ cảnh báo thứ mà ai cũng hay bỏ qua

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhân vật chính mới chỉ 18 tuổi nhưng đã phải đối mặt với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Trường hợp của cô gái tên Thiên Thiên trở thành lời cảnh tỉnh rõ ràng về việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của cơ thể, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thận.

Theo chia sẻ trên nền tảng Xiaohongshu, Thiên Thiên cho biết trước khi phát hiện bệnh, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh học tập và sinh hoạt thường ngày như bao người khác. Tuy nhiên, một thời gian trước, Thiên Thiên bắt đầu nhận thấy đôi chân của mình bị sưng phù bất thường, không rõ nguyên nhân. Ban đầu, cô không quá để ý, cho rằng đó chỉ là mệt mỏi do làm việc nặng. Chỉ đến khi tình trạng kéo dài và ngày càng rõ rệt, cô mới cùng bố mẹ đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám khiến cả gia đình rơi vào trạng thái choáng váng. Các bác sĩ chẩn đoán Thiên Thiên mắc suy thận mạn tính giai đoạn 5 – mức độ nặng nhất, kèm theo tình trạng tăng urê huyết. Với mức độ tổn thương nghiêm trọng này, chức năng thận của cô gần như không còn khả năng tự đảm nhiệm việc lọc máu. Phương án điều trị duy nhất được đưa ra là chạy thận định kỳ để duy trì sự sống, đồng thời chờ đợi cơ hội ghép thận trong tương lai.

Bệnh tật khiến Thiên Thiên thường xuyên buồn nôn, nôn mửa, phải uống nhiều loại thuốc mỗi ngày và đều đặn đến bệnh viện thăm khám, lọc máu ba lần mỗi tuần. Điều khiến cô lo lắng hơn cả là hành trình chờ đợi ghép thận.

Đồng thời, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng khiến Thiên Thiên buộc phải nghỉ việc. Việc mất khả năng lao động đồng nghĩa với không có thu nhập, tạo thêm gánh nặng tài chính và áp lực tinh thần cho bản thân cũng như gia đình.

Bài đăng của Thiên Thiên nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Hàng loạt bình luận đã được gửi tới để động viên, khích lệ tinh thần cô gái trẻ: người mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, người khuyên cô giữ tinh thần lạc quan để tiếp tục điều trị, người khác bày tỏ sự cảm thông trước những gì cô đang phải đối mặt. Sự quan tâm ấy phần nào trở thành nguồn động viên tinh thần cho Thiên Thiên trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Từ câu chuyện này, các chuyên gia y tế cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo suy thận.

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh thận và suy thận dễ bị mọi người bỏ qua

Bệnh thận, đặc biệt là suy thận, thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài và chỉ bộc lộ rõ ràng khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Chính vì diễn biến kín đáo nên nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi các triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng. Dưới đây là những biểu hiện thường gặp cho thấy thận đang gặp vấn đề mà mỗi người không nên chủ quan.

1. Mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, giảm tập trung

Ở người khỏe mạnh, thận sản xuất hormone erythropoietin giúp cơ thể tạo hồng cầu để vận chuyển oxy. Khi thận suy yếu, lượng hormone này giảm, dẫn đến thiếu máu. Hệ quả là não và cơ bắp không được cung cấp đủ oxy, khiến người bệnh dễ mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, trí nhớ suy giảm và khó tập trung.

2. Cảm giác lạnh dù thời tiết ấm

Thiếu máu do suy giảm chức năng thận có thể khiến cơ thể luôn trong trạng thái lạnh, ngay cả khi đang ở môi trường có nhiệt độ dễ chịu. Tình trạng ớn lạnh kéo dài, không rõ nguyên nhân là dấu hiệu cần được chú ý.

3. Da ngứa ngáy thường xuyên

Khi thận không lọc thải hiệu quả, các chất cặn bã tích tụ trong máu có thể kích thích da, gây ngứa, khô da hoặc nổi mẩn. Nếu đã thử nhiều biện pháp chăm sóc da bên ngoài nhưng không cải thiện, người bệnh nên nghĩ đến nguyên nhân xuất phát từ bên trong, đặc biệt là chức năng thận.

4. Hơi thở có mùi lạ

Thận có nhiệm vụ loại bỏ độc tố qua nước tiểu. Khi chức năng này suy giảm, các chất độc tích tụ trong cơ thể, có thể gây ra mùi amoniac trong hơi thở. Đây là dấu hiệu cho thấy quá trình đào thải chất thải đang gặp trục trặc.

5. Thay đổi thói quen đi tiểu

Những biểu hiện như tiểu đêm nhiều lần, nước tiểu có bọt, lượng nước tiểu tăng hoặc giảm bất thường, tiểu khó, căng tức khi đi tiểu hay xuất hiện máu trong nước tiểu đều là tín hiệu cảnh báo. Đặc biệt, nếu đi tiểu hơn 8 lần/ngày hoặc phải thức dậy tiểu đêm trên một lần, chức năng thận có thể đang suy yếu.

6. Phù nề ở chân, tay hoặc mặt

Khi thận hoạt động kém, cơ thể có xu hướng giữ lại nước và natri. Lượng dịch dư thừa này tích tụ trong các mô, gây sưng phù, thường thấy ở bàn chân, mắt cá chân, bàn tay hoặc vùng mặt. Tình trạng phù có thể tăng lên vào cuối ngày hoặc sau khi đứng, ngồi lâu.

7. Đau lưng, đau vùng thắt lưng

Sự suy giảm chức năng lọc của thận làm rối loạn cân bằng điện giải và gây ứ dịch, dẫn đến cảm giác đau âm ỉ hoặc đau mỏi ở vùng lưng dưới, ngang thắt lưng. Cơn đau này thường kéo dài và không thuyên giảm rõ rệt khi nghỉ ngơi.

8. Buồn nôn và nôn mửa

Khi chất thải không được đào thải ra ngoài, chúng tích tụ trong máu và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây buồn nôn, chán ăn hoặc nôn mửa kéo dài. Đây là biểu hiện thường gặp ở những người suy thận mức độ trung bình đến nặng.

9. Thở nông, khó thở

Chất lỏng dư thừa trong cơ thể có thể tích tụ ở phổi, kết hợp với tình trạng thiếu máu làm giảm khả năng vận chuyển oxy. Điều này khiến người bệnh cảm thấy thở nông, hụt hơi, đặc biệt khi vận động nhẹ hoặc nằm xuống.

Nhìn chung, bệnh thận và suy thận là những bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua do triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Việc lắng nghe cơ thể, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và chủ động thăm khám y tế khi nghi ngờ sẽ giúp phát hiện bệnh kịp thời, từ đó giảm nguy cơ biến chứng nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.