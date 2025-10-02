'Ông lớn' ngành lưu trữ dữ liệu Synology báo cáo doanh thu tại Việt Nam tăng gấp 3 lần trong vòng 5 năm

Trong bối cảnh dữ liệu toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng gấp 10 lần trong thập kỷ tới, bà Thachawan Chinchakanam, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Synology, mở đầu sự kiện với một nhận định quan trọng: có đến 85% doanh nghiệp vẫn đang ở giai đoạn đầu hoặc giữa của quá trình chuyển đổi số.

Điều này mở ra một thị trường khổng lồ nhưng cũng đầy thách thức về hạ tầng lưu trữ và bảo mật. Với vị thế là nền tảng dữ liệu tích hợp được cho là lớn nhất thế giới, Synology cho biết hệ sinh thái của họ đang vận hành trên 14 triệu lượt cài đặt, bảo vệ cho 25 triệu thiết bị và kết nối tới 2 triệu camera giám sát trên toàn cầu.

Quy mô này là kết quả của một hành trình 25 năm, từ một nhà sản xuất thiết bị lưu trữ mạng (NAS) vào năm 2000 trở thành một nhà cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện, bao gồm cả nền tảng đám mây Synology C2 và bộ ứng dụng sao lưu chuyên dụng.

Tại thị trường Việt Nam, câu chuyện tăng trưởng của Synology càng trở nên rõ nét. Bà Jola Lê, Quản lý thị trường Việt Nam, cho biết doanh thu đã tăng gấp ba lần trong vòng 5 năm.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các tập đoàn lớn đang hoạt động tại Việt Nam như Toyota Motor Vietnam, Shell và Lotte World.

Chia sẻ sâu hơn về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Bà Jola Lê cho biết động lực tăng trưởng chính đến từ khối doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành, đặc biệt là y tế, tài chính, và sản xuất.

Theo bà, ngành y tế có nhu cầu lớn về lưu trữ hồ sơ bệnh án, các tổ chức tài chính đòi hỏi cao về bảo mật dữ liệu giao dịch, trong khi các nhà máy và chuỗi bán lẻ lại cần các giải pháp toàn diện từ lưu trữ, giám sát an ninh đến công cụ cộng tác.