Ông Lý Hoài Văn chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc BVBank

07-10-2025 - 13:47 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) công bố thông tin về việc Ông Lý Hoài Văn chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc BVBank từ ngày 07/10/2025.

Theo đó, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà Nước, Ông Lý Hoài Văn chính thức làm Tổng Giám Đốc BVBank từ ngày 07/10/2025. Trước đó Ông giữ vai trò Quyền Tổng Giám đốc.

Ông Lý Hoài Văn được biết đến là một nhà lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời ông đã từng nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại các tổ chức tín dụng uy tín và có quy mô trên thị trường. Chính vì vậy, Ông Lý Hoài Văn được Hội Đồng Quản Trị BVBank tin tưởng bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, hiệu quả của BVBank trong giai đoạn tiếp theo và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Ông Lý Hoài Văn chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc BVBank- Ảnh 1.

Ông Lý Hoài Văn chính thức là Tổng Giám Đốc của BVBank từ ngày 07/10/2025.

Hiện tại, Ban điều hành BVBank gồm 10 thành viên, bao gồm ông Lý Hoài Văn – Tổng Giám đốc, 4 Phó Tổng Giám đốc và 5 thành viên phụ trách các mảng kinh doanh trọng yếu của ngân hàng.

Dự kiến các chỉ số kinh doanh 9 tháng đầu năm của BVBank có sự tăng trưởng tốt: Tổng tài sản hoàn thành 100% kế hoạch năm, đạt 122.000 tỷ đồng; Cho vay dự kiến tăng 13% so với đầu năm; Thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ; Lợi nhuận 9 tháng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số lượng khách hàng của BVBank hiện đạt 2,7 triệu khách hàng, tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước đây.

Tiếp tục bám sát mục tiêu "Trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ", cùng triết lý kinh doanh "Chúng tôi bắt đầu từ BẠN", BVBank sẽ tập trung vào 3 trọng tâm trong chiến lược kinh doanh: (i) Tăng trưởng hiệu quả và bền vững, (ii) Tập trung vào chất lượng dịch vụ, (iii) Nâng cao năng lực đội ngũ và quản trị minh bạch.

Ngọc Thảo

An ninh tiền tệ

