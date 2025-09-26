Sắp tới, người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan sẽ không phải đổi ngoại tệ, có thể sử dụng trực tiếp tài khoản ngân hàng trong nước để thanh toán

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước

Theo ông Tuấn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thúc đẩy thanh toán song phương giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam, cùng với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Napas, để triển khai các dịch vụ này.

Hiện nay, có ba nước mà Việt Nam đã triển khai xong và đã đi vào hoạt động, tuy nhiên số giao dịch thực hiện chưa được lớn là Lào, Campuchia và Thái Lan. Hiện nay, người Việt Nam đi du lịch Thái Lan có thể dùng app ngân hàng của mình để thanh toán.

"Cái này rất tiện lợi. Vì khách du lịch Việt Nam không phải chuẩn bị tiền của quốc gia mình đến, và có thể sử dụng chính trên app các ngân hàng, sử dụng chính tài khoản của mình như đang sử dụng tại Việt Nam", Vụ trưởng Vụ Thanh toán nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng cho biết, các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chọn làm ngân hàng quyết toán đều là những ngân hàng rất uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, cho nên cũng sẽ đảm bảo vấn đề tỷ giá hối đoái rất phù hợp.

Vụ trưởng Vụ Thanh toán cũng thông tin, Việt Nam đang có dự án thanh toán song phương với Trung Quốc và dự kiến trong tháng 10 này, những khách hàng đầu tiên của Trung Quốc sẽ có thể thực hiện thanh toán qua mã QR tại Việt Nam khi đi du lịch. Và tương tự như vậy với Hàn Quốc.

"Với dự án của Trung Quốc thì thông qua ngân hàng quyết toán là Vietcombank, còn với dự án thanh toán song phương với Hàn Quốc thì thông qua ngân hàng quyết toán là BIDV. Mục tiêu chúng tôi đặt ra là muộn nhất vào đầu năm 2016, khi khách hàng Việt Nam đi qua các quốc gia này thì chúng ta sẽ sử dụng tương tự như thanh toán tại Thái Lan", ông Tuấn cho hay.

"Cũng trong tháng 9 này, chúng tôi sẽ thông báo chính thức ngân hàng tham gia quyết toán dự án thanh toán với Ấn Độ. Và có lẽ trong thời gian gần, cũng sẽ có quyết định đối với dự án thanh toán song phương với Đài Loan. NHNN cũng đang thực hiện dự án thanh toán với Singapore và dự án này do VietinBank làm ngân hàng quyết toán", Vụ trưởng Vụ Thanh toán nói thêm.

Ông Tuấn đánh giá, 2026 là năm nở rộ cho việc thanh toán song phương cả hai chiều giữa Việt Nam và nhiều quốc gia, để góp phần hỗ trợ cho người dân Việt Nam khi đi du lịch tại các quốc gia khác: "Chúng ta sẽ không phải lo lắng đổi qua đồng Nhân dân tệ, rồi đổi qua đồng Won, hoặc đổi qua đồng Baht, …, và hoàn toàn tự tin sẽ sử dụng các tài khoản của chính mình mở tại ngân hàng Việt Nam để thực hiện thanh toán".