Ông Trump tuyên bố đánh thuế một mặt hàng nữa, loạt doanh nghiệp Mỹ chưa thấy lợi đã lao đao "khổ đủ đường"

Tổng thống Donald Trump ngày thứ Sáu (giờ Mỹ) cho biết chính quyền của ông đã khởi động một cuộc điều tra về ngành đồ nội thất nhập khẩu, mở đường cho khả năng áp dụng thuế quan mới đối với hàng loạt sản phẩm trong lĩnh vực này.

“Trong vòng 50 ngày tới, cuộc điều tra sẽ hoàn tất, và đồ nội thất nhập khẩu từ các quốc gia khác vào Mỹ sẽ bị áp thuế, với mức thuế hiện chưa được xác định,” ông Trump viết trên nền tảng Truth Social. “Điều này sẽ đưa ngành sản xuất đồ nội thất trở lại Bắc Carolina, Nam Carolina, Michigan và nhiều tiểu bang khác.”

Thông tin ngay lập tức tác động đến thị trường. Cổ phiếu của các tập đoàn đồ nội thất và hàng gia dụng lớn như Wayfair, RH (trước đây là Restoration Hardware) và Williams-Sonoma đều giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Wayfair hiện phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu, trong khi RH và Williams-Sonoma đã tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Việc áp thuế quan mới được dự báo sẽ làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, không phải mọi công ty đều chịu tác động tiêu cực. Cổ phiếu La-Z-Boy, doanh nghiệp sản xuất phần lớn tại Mỹ, đã tăng giá sau tuyên bố của ông Trump.

Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump từng áp thuế mạnh đối với nhiều mặt hàng, từ ô tô, thép, nhôm đến đồng, dược phẩm và chất bán dẫn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mức thuế đối với đồ nội thất sẽ áp dụng bổ sung trên cơ sở từng quốc gia, hay là một biện pháp chung toàn ngành.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang tái đàm phán thương mại song phương nhằm thiết lập lại cán cân toàn cầu. Một số thỏa thuận khung gần đây với Liên minh Châu Âu và Trung Quốc đã góp phần ổn định thị trường, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề dài hạn chưa được giải quyết.

Đối với ngành công nghiệp đồ nội thất Mỹ, thời điểm này được xem là đầy thách thức. Nhu cầu tiêu dùng giảm sút trong hơn một năm qua, đặc biệt ở các mặt hàng như ghế sofa hay bàn ăn. Nguyên nhân chính đến từ sự chững lại của thị trường bất động sản, khi nhiều người mua nhà chờ đợi lãi suất hạ nhiệt.

Song song đó, lạm phát kéo dài khiến người tiêu dùng cẩn trọng hơn với chi tiêu tùy ý. Không chỉ đồ nội thất, mà cả nhà hàng, quần áo, du lịch và trang trí nhà cửa cũng đều chịu tác động tiêu cực.

Nếu mức thuế mới được áp dụng, ngành đồ nội thất Mỹ sẽ phải đối diện với một cú sốc lớn, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh gay gắt hơn giữa các doanh nghiệp phụ thuộc nhập khẩu và các nhà sản xuất nội địa.

Tham khảo: CNBC﻿