OpenAI tăng mạnh chi tiêu phát triển AI

The Information đưa tin OpenAI đã tăng mạnh dự báo chi tiêu đến năm 2029 lên 115 tỷ USD, khi tăng cường hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng cho ứng dụng ChatGPT được dùng phổ biến của mình.

Tờ báo này cho biết con số dự báo mới cao hơn 80 tỷ USD so với dự kiến trước đó của OpenAI, nhưng không trích dẫn nguồn tin.

OpenAI, một trong những công ty cho thuê máy chủ đám mây lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ chi hơn 8 tỷ USD trong năm nay, cao hơn khoảng 1,5 tỷ USD so với dự báo đầu năm nay. Công ty sẽ tăng gấp đôi chi tiêu, lên hơn 17 tỷ USD vào năm 2026, cao hơn 10 tỷ USD so với dự báo trước đó, 35 tỷ USD vào năm 2027 và 45 tỷ USD vào năm 2028.

Để kiểm soát chi phí tăng cao, OpenAI sẽ phát triển chip máy chủ trung tâm dữ liệu và cơ sở vật chất riêng để cung cấp năng lượng cho công nghệ của mình.

Tờ Financial Times một ngày trước đó đưa tin, OpenAI sẽ sản xuất chip AI đầu tiên vào năm tới thông qua sự hợp tác với công ty sản xuất chip Broadcom của Mỹ, đồng thời cho biết OpenAI có kế hoạch sử dụng chip này nội bộ thay vì cung cấp cho khách hàng.

OpenAI đã tăng cường hợp tác với Oracle vào tháng 7/2025 với kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu 4,5 GW, dựa trên sáng kiến Stargate, một dự án trị giá lên tới 500 tỷ USD, với sự tham gia của cả nhà đầu tư công nghệ Nhật Bản SoftBank Group. OpenAI cũng đã đưa thêm Google Cloud vào danh sách các nhà cung cấp năng lực tính toán.