Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OpenAI tăng mạnh chi tiêu phát triển AI

10-09-2025 - 10:08 AM | Kinh tế số

OpenAI nâng dự báo chi tiêu đến năm 2029 lên 115 tỷ USD, gấp rưỡi so với trước, đồng thời đẩy mạnh tự phát triển chip và hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

The Information đưa tin OpenAI đã tăng mạnh dự báo chi tiêu đến năm 2029 lên 115 tỷ USD, khi tăng cường hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng cho ứng dụng ChatGPT được dùng phổ biến của mình.

Tờ báo này cho biết con số dự báo mới cao hơn 80 tỷ USD so với dự kiến trước đó của OpenAI, nhưng không trích dẫn nguồn tin.

OpenAI, một trong những công ty cho thuê máy chủ đám mây lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ chi hơn 8 tỷ USD trong năm nay, cao hơn khoảng 1,5 tỷ USD so với dự báo đầu năm nay. Công ty sẽ tăng gấp đôi chi tiêu, lên hơn 17 tỷ USD vào năm 2026, cao hơn 10 tỷ USD so với dự báo trước đó, 35 tỷ USD vào năm 2027 và 45 tỷ USD vào năm 2028.

Để kiểm soát chi phí tăng cao, OpenAI sẽ phát triển chip máy chủ trung tâm dữ liệu và cơ sở vật chất riêng để cung cấp năng lượng cho công nghệ của mình.

Tờ Financial Times một ngày trước đó đưa tin, OpenAI sẽ sản xuất chip AI đầu tiên vào năm tới thông qua sự hợp tác với công ty sản xuất chip Broadcom của Mỹ, đồng thời cho biết OpenAI có kế hoạch sử dụng chip này nội bộ thay vì cung cấp cho khách hàng.

OpenAI đã tăng cường hợp tác với Oracle vào tháng 7/2025 với kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu 4,5 GW, dựa trên sáng kiến Stargate, một dự án trị giá lên tới 500 tỷ USD, với sự tham gia của cả nhà đầu tư công nghệ Nhật Bản SoftBank Group. OpenAI cũng đã đưa thêm Google Cloud vào danh sách các nhà cung cấp năng lực tính toán.

Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Theo Ban Thời sự

VTV

Từ Khóa:
OpenAI, AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi Nổi bật

Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng Nổi bật

Cẩn trọng với trend biến thành mô hình figure

Cẩn trọng với trend biến thành mô hình figure

07:24 , 10/09/2025
Nữ sinh ở Hà Nội quyết chuyển khoản cho lừa đảo nhưng lại được công an nhận xét hiểu chuyện

Nữ sinh ở Hà Nội quyết chuyển khoản cho lừa đảo nhưng lại được công an nhận xét hiểu chuyện

20:49 , 09/09/2025
Triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ 9/9/2025

Triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ 9/9/2025

19:00 , 09/09/2025
Nam sinh viên ở Cần Thơ bị lừa “bắt cóc online” đòi chuộc 300 triệu đồng

Nam sinh viên ở Cần Thơ bị lừa “bắt cóc online” đòi chuộc 300 triệu đồng

17:31 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên