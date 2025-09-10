Phần mềm chỉnh ảnh của Google “gây bão”

Google DeepMind vừa giới thiệu một bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) với mô hình Gemini 2.5 Flash Image. Được cộng đồng mạng gọi với cái tên thân mật "Nano Banana", mô hình này nhanh chóng trở thành một công cụ mạnh mẽ, có khả năng biến đổi văn bản thành hình ảnh và chỉnh sửa ảnh hiện có với độ chính xác và tính linh hoạt cao. Đây là sản phẩm tiếp nối của dòng mô hình Gemini, được tối ưu hóa riêng cho các tác vụ liên quan đến hình ảnh.

Với những ưu điểm vượt trội, Nano Banana đang thu hút sự chú ý lớn của người dùng công nghệ trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Trên các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội, người dùng liên tục chia sẻ và thử nghiệm các câu lệnh tạo ảnh và các kịch bản sử dụng Nano Banana. Phần lớn đều đánh giá cao khả năng tạo ảnh "nhanh, gọn, lẹ" cũng như chất lượng sản phẩm đầu ra của công cụ.

Những tính năng đột phá

Không chỉ đơn thuần tạo ảnh từ mô tả văn bản, Gemini 2.5 Flash Image còn vượt trội ở nhiều khía cạnh cốt lõi. Người dùng có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để thay đổi các yếu tố trong một bức ảnh. Ví dụ, chỉ cần nhập lệnh "thêm một chiếc ghế màu đỏ bên cạnh cái bàn" hoặc "thay đổi phông nền thành một khu rừng", mô hình sẽ thực hiện chỉnh sửa một cách chính xác và liền mạch.

Tính năng nổi bật nhất của mô hình này là khả năng duy trì tính nhất quán của nhân vật. Gemini 2.5 Flash Image có thể ghi nhớ và tái tạo hình ảnh một nhân vật hoặc vật thể với các đặc điểm nhất quán (như khuôn mặt, trang phục, phong cách) trong nhiều bức ảnh khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích cho các dự án sáng tạo cần tạo ra một chuỗi hình ảnh liên quan, từ truyện tranh cho đến các chiến dịch tiếp thị.

Ngoài ra, tốc độ xử lý ấn tượng cũng là một điểm cộng lớn. Với kiến trúc được tối ưu hóa, Gemini 2.5 Flash Image có thể tạo ra các kết quả chất lượng cao chỉ trong vài giây, giúp tăng tốc đáng kể quy trình sáng tạo.

Để đảm bảo tính minh bạch và nguồn gốc của nội dung, tất cả các hình ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa bởi mô hình đều được gắn một dấu nhận diện kỹ thuật số vô hình (invisible digital watermark) độc quyền của Google. Điều này cho phép người dùng dễ dàng nhận biết hình ảnh được tạo ra bằng AI.

Tiềm năng ứng dụng rộng rãi

Mô hình Gemini 2.5 Flash Image đang mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng, từ người dùng cá nhân đến các nhà phát triển chuyên nghiệp. Các nhà phát triển có thể truy cập mô hình thông qua Gemini API và Google AI Studio để xây dựng các ứng dụng của riêng mình, trong khi các doanh nghiệp có thể sử dụng mô hình trên nền tảng Vertex AI.

Đối với người dùng phổ thông, mô hình này được tích hợp trực tiếp vào Google Gemini và các ứng dụng khác, biến AI tạo ảnh thành một công cụ dễ tiếp cận và trực quan.

Với các tính năng vượt trội, đặc biệt là khả năng duy trì tính nhất quán của nhân vật, Gemini 2.5 Flash Image được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các phần mềm chỉnh sửa ảnh truyền thống như Photoshop. Sự ra đời của công cụ này có thể thay đổi cách thức các nhà sáng tạo và người dùng tương tác với hình ảnh số, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc sáng tạo nội dung hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo.

Dưới đây là một số ứng dụng với Nano Banana để bạn dùng thử:

Kết hợp hai ảnh với nhau

Câu lệnh: Make this woman stand next to this man and create a picture of them together

Thay đổi sản phẩm

Câu lệnh: Change the burger to banh mi Vietnam

Xóa vật thể

Câu lệnh: Remove background item/chair/table/flowers…

Tạo mẫu ảnh:

Câu lệnh: Create a male/female model wearing the outfits from the photo, the model is walking on the street