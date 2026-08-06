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Nga đã điều một hạm đội gồm gần 20 tàu chở dầu bị phương Tây trừng phạt di chuyển đến khu vực chỉ cách Bắc Cực khoảng 500 hải lý, đưa đoàn tàu này vào một trong những tuyến vận tải thương mại xa nhất về phía bắc từng được ghi nhận.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, hạm đội đang vận chuyển dầu thô từ các cảng xuất khẩu ở Bắc Cực của Nga đến các khách hàng tại châu Á. Động thái này cho thấy Moscow đang tăng cường khai thác Tuyến đường biển phía Bắc trong mùa vận tải hè nhằm rút ngắn hành trình, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các tuyến hàng hải truyền thống vốn chịu nhiều rủi ro địa chính trị.

Tại vị trí hiện nay, chỉ có bốn tàu hoạt động xa hơn về phía bắc, gồm tàu phá băng Oden của Thụy Điển, tàu phá băng vùng cực Xue Long của Trung Quốc, tàu nghiên cứu phá băng Kronprins Haakon của Na Uy và tàu thám hiểm lớp băng Virgo.

Đoàn tàu của Nga đã đi qua vùng biển nằm trên vĩ độ 81 độ Bắc, trở thành một trong những đội tàu thương mại hoạt động ở khu vực cực bắc nhất từng được ghi nhận. Ảnh vệ tinh chụp ngày 5/8 cũng ghi nhận một phần hạm đội đang di chuyển theo hướng bắc.

Điểm đáng chú ý là thay vì đi qua eo biển Vilkitsky (tuyến đường truyền thống nối biển Kara với biển Laptev ở phía nam quần đảo Severnaya Zemlya) gần 20 tàu chở dầu đã được điều hướng đi vòng lên phía bắc quần đảo, qua vùng biển có vĩ độ trên 81 độ Bắc.

Đội tàu bao gồm tàu chở dầu Suezmax Dinasty, được đánh giá có thể trở thành tàu chở dầu thương mại cỡ Suezmax hoạt động ở vĩ độ cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra còn có các tàu Aframax như Viktor Bakaev, Vostochny Prospect, Liteyny Prospect, Jagger và Ligovsky Prospect, vốn đã tập kết tại biển Kara trong nhiều tuần trước khi khởi hành.

Theo các chuyên gia, việc lựa chọn tuyến đường phía bắc phản ánh điều kiện băng biển bất thường trong mùa hè năm nay. Trong khi vùng biển phía bắc quần đảo Severnaya Zemlya và phần lớn biển Laptev đã tan băng, băng dày vẫn tồn tại tại eo biển Vilkitsky, buộc các nhà chức trách phải điều hướng tàu thương mại đi vòng qua phía bắc.

Khối lượng dầu vận chuyển qua Bắc Cực trong mùa hè năm nay cũng tăng mạnh. Nếu trong toàn bộ mùa vận tải kéo dài khoảng bốn tháng của năm ngoái, khoảng 13,1 triệu thùng dầu thô được vận chuyển theo hướng đông từ các cảng Bắc Cực của Nga, thì năm nay lượng dầu tương đương đã được xuất khẩu chỉ trong những tuần đầu mùa. Điều này cho thấy Nga đang đẩy mạnh sử dụng Tuyến đường biển phía Bắc để phục vụ xuất khẩu năng lượng sang châu Á, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và căng thẳng địa chính trị kéo dài.

Việc gần 20 tàu chở dầu cùng lúc khai thác tuyến hàng hải nằm phía bắc quần đảo Severnaya Zemlya được giới chuyên gia đánh giá là một cột mốc mới trong hoạt động vận tải thương mại tại Bắc Cực, đồng thời phản ánh xu hướng Nga ngày càng tận dụng các tuyến hàng hải vùng cực để tái định hình hoạt động xuất khẩu dầu trong bối cảnh thương mại năng lượng toàn cầu tiếp tục thay đổi.