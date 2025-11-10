Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão

10-11-2025 - 08:26 AM | Lifestyle

Rất đông du khách đã trở lại tham quan phố cổ Hội An, Đà Nẵng. Du khách tỏ ra bất ngờ bởi Hội An đã nhanh chóng "rũ bùn, lột xác" sau mưa lũ. Không còn hình ảnh nước lũ bủa vây, bùn rác ngập lối sau mưa lớn, phố cổ Hội An bừng sáng trong nắng ấm, sạch tinh tươm đón khách.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 1.

Du khách tấp nập trở lại phố cổ Hội An.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 2.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 3.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 4.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 5.

Ghi nhận ngày 9/11, rất đông du khách trở lại tham quan phố cổ Hội An. Sau những ngày ngâm bùn lũ, phố cổ Hội An đã tinh tươm trở lại, nắng ấm rọi chiếu các ngã đường phố cổ khiến du khách mê mẩn.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 6.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 7.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 8.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 9.

Các tuyến phố cổ dập dìu du khách. Khách Tây, khách ta thả bước dạo bộ hoặc ngồi xích lô ngắm phố. Sông Hoài đã hết cuộn màu nước lũ đục ngàu như trước đó ít lâu mà trở nên êm đềm giữa lòng phố cổ. Di tích mở cửa trở lại, đèn lồng sáng lên, phố cổ Hội An đông vui trở lại như chưa từng có bão lũ.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 10.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 11.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 12.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết sau thời gian gián đoạn vì mưa lũ, hiện nay các hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan ở phố đi bộ đã được mở trở lại.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 13.

Du khách thong thả thưởng thức ẩm thực phố cổ.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 14.

Khu vực di tích Chùa Cầu﻿ thu hút đông du khách.

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão- Ảnh 15.

Chỉ cách đó ít hôm hình ảnh phố cổ Hội An ngổn ngang sau mưa lũ, đến nay mọi nẻo đã đã sạch tinh tươm nhờ sự nỗ lực của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Hội An.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến phố cổ Hội An chìm trong biển nước, cơ quan quản lý ở phố cổ Hội An ra thông báo tạm ngưng các hoạt động. Sau lũ, lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực dọn dẹp.

“Sự đồng lòng từ chính quyền, lực lượng chức năng và người dân cùng chung tay nỗ lực khiến công tác khắc phục sau mưa lũ được triển khai nhanh chóng. Hiện nay hoạt động đón khách khôi phục hoàn toàn, du khách đổ về, phố cổ Hội An lại sôi động trở lại” - lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An nói.

Công ty của Mỹ Tâm cảnh báo khẩn ngay trong đêm

Theo Hoài Văn

Tiền Phong

