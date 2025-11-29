Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rao BMW X5 giá 130 triệu đồng, người bán nói hết muốn chơi xe, khẳng định gầm bệ còn chắc cho ai muốn ‘nhảy hố vôi’

29-11-2025 - 13:05 PM | Lifestyle

Chiếc BMW X5 này có mức rất rẻ sau gần 20 năm xuất xưởng, thậm chí chỉ ngang ngửa một chiếc Honda SH đời mới.

Chiếc BMW X5 đời 2006 (mã E70) được đưa lên sàn xe cũ với mức giá bán lại là 135 triệu đồng. Odo không được người bán tiết lộ, nhưng hình ảnh cho thấy xe đã lăn bánh hơn 270.000km.

Người bán chia sẻ chiếc BMW X5 ở trong tình trạng "xe máy số ổn định, gầm bệ chắc". Lý do rao bán là bởi "hết muốn bị xe chơi". Hiện chưa rõ đây là câu nói đùa hay thực chất do chiếc xe đã sửa chữa nhiều khiến người bán phải thốt lên như vậy.

Rao BMW X5 giá 130 triệu đồng, người bán nói hết muốn chơi xe, khẳng định gầm bệ còn chắc cho ai muốn ‘nhảy hố vôi’- Ảnh 1.

Rao BMW X5 giá 130 triệu đồng, người bán nói hết muốn chơi xe, khẳng định gầm bệ còn chắc cho ai muốn ‘nhảy hố vôi’- Ảnh 2.

Với những chiếc xe Đức có tuổi đời lên tới gần 2 thập kỷ, việc hư hỏng vặt hoàn toàn có thể xảy ra. Người dùng phải chấp nhận chuyện xe bắt đầu xuống cấp, các chi tiết lão hóa ngày càng nhiều có thể khiến chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cũng tỷ lệ thuận.

Lớp sơn thoạt nhìn có vẻ bóng bảy, chóa đèn phía trước chưa cho thấy dấu hiệu ố mờ hay xuống cấp. Xe dùng bộ mâm 5 chấu đơn sơn màu bạc 18 inch.

Bên trong nội thất chiếc xe rao bán sử dụng tông màu be chủ đạo. Da ghế lái đã xuất hiện những vết nhăn, bị nhẵn bóng và xuống cấp rõ rệt. Thậm chí đã bị sờn rách nhẹ. Còn các ghế ngồi khác ở trọng tình trạng khá hơn. Chủ nhân tương lai có thể cân nhắc việc bọc lại ghế ngồi nhằm mang tới sự mới mẻ cho cabin.

Rao BMW X5 giá 130 triệu đồng, người bán nói hết muốn chơi xe, khẳng định gầm bệ còn chắc cho ai muốn ‘nhảy hố vôi’- Ảnh 3.

Rao BMW X5 giá 130 triệu đồng, người bán nói hết muốn chơi xe, khẳng định gầm bệ còn chắc cho ai muốn ‘nhảy hố vôi’- Ảnh 4.

Các tiện ích nguyên bản trong chiếc BMW X5 E70 gồm màn hình giải trí trung tâm chạy hệ điều hành iDrive, ghế chỉnh điện, điều hòa hàng ghế sau chỉnh nhiệt độ và quạt gió riêng biệt, cửa sổ trời, phanh tay điện tử kết hợp giữ phanh tự động, cốp điện,...

Chiếc BMW X5 E70 được rao bán sử dụng động cơ I6, 3.0L, hút khí tự nhiên cho công suất 268 mã lực và 315 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 6 cấp Steptronic.

Với mức giá chưa đến 300 triệu đồng, chiếc BMW X5 này sẽ là cơ hội dành cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác lái thể thao cùng những trang bị tiện nghi sang trọng một thời của xe Đức. Song, những rủi ro về hỏng hóc trong quá trình sử dụng hoặc chi phí bảo dưỡng tốn kém là những yếu tố cần cân nhắc với chủ mới nếu muốn sử dụng xe lâu dài.

Rao BMW X5 giá 130 triệu đồng, người bán nói hết muốn chơi xe, khẳng định gầm bệ còn chắc cho ai muốn ‘nhảy hố vôi’- Ảnh 5.

Rao BMW X5 giá 130 triệu đồng, người bán nói hết muốn chơi xe, khẳng định gầm bệ còn chắc cho ai muốn ‘nhảy hố vôi’- Ảnh 6.

Theo Hoàng Dũng

