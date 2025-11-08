Rau xanh tại Đà Nẵng khan hiếm, giá tăng gấp 2–3 lần

Sau đợt mưa lũ kéo dài, thị trường rau xanh tại Đà Nẵng rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng, khiến giá bán lẻ tăng gấp 2–3 lần so với ngày thường.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống, nhiều tiểu thương cho biết nguồn hàng gần như đứt gãy, đặc biệt là các loại rau ăn lá nhập từ khu vực bị ngập lụt nặng ở TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.



Tại chợ Hòa Khánh, bà Ngô Thị Yến, tiểu thương bán rau ăn lá, cho biết giá rau đồng loạt tăng mạnh. Rau lang hiện bán 25.000 đồng/bó, tăng hơn gấp đôi so với mức khoảng 10.000 đồng/bó trước đây.

Rau xanh tại các chợ truyền thống ở Đà Nẵng khan hiếm

Giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần ngày thường

Đa số các loại rau xanh chuyển sang bán theo kg do nguồn hàng ít, trong khi giá nhập cũng tăng đột biến: rau muống 50.000 đồng/kg, mồng tơi 50.000 đồng/kg, tần ô 55.000 đồng/kg. "Giá nhập đã cao, khi bán lẻ tụi tôi cũng khó xoay sở vì khách dè chừng" - bà Yến nói.

Một số mặt hàng rau củ khác cũng tăng theo. Chị Nguyễn Thị Hà, tiểu thương tại cùng khu chợ, cho biết dưa leo lên 35.000 đồng/kg; cà chua 40.000–45.000 đồng/kg; mướp đắng Gia Lai 40.000 đồng/kg; xà lách 50.000 đồng/kg; rau dấp cá, rau má, rau đắng đều dao động 45.000 đồng/kg.

Nhiều quầy rau củ ở Đà Nẵng khan hiếm rau xanh

Một số tiểu thương phải ngừng bán do không nhập được hàng

"Mua thì phải giành giật mới có chút hàng, nhưng bán thì khó vì giá cao. Rau từ Gia Lai về rất ít, rau ở khu vực Quảng Nam cũ gần như không có, chỉ còn rau lang. Rau củ Lâm Đồng cũng giảm mạnh, chủ yếu phải lấy hàng ngoài Bắc và từ Trung Quốc" - chị Hà cho hay.

Tại chợ Hòa An, tình hình cũng diễn ra tương tự. Chị Nguyễn Thị My cho biết các loại rau thường nhập từ Đại Lộc, Duy Xuyên, Nam Phước, Điện Bàn – vốn là nguồn cung chính – đã ngừng về chợ.

Chỉ còn một số ít củ, quả từ Tây Nguyên nhưng giá đều tăng mạnh. "Thương lái ở chợ đầu mối cũng phải tranh nhau mới có hàng. Nhiều tiểu thương đành nghỉ bán vì không mua được" - chị My chia sẻ.

Các siêu thị cũng khan hiếm mặt hàng rau xanh do đứt nguồn cung

Không chỉ chợ truyền thống, các siêu thị tại Đà Nẵng cũng thiếu hụt nhiều mặt hàng rau ăn lá. Hiện các loại rau muống, cải xanh, tần ô, các loại rau thơm như ngò, húng, quế… đều không có do vùng trồng bị hư hại nặng sau mưa lũ.

Siêu thị chỉ còn một số mặt hàng như xà lách, cải ngọt, mồng tơi nhập từ Đà Lạt. Trong khi đó, giá các loại củ quả vẫn giữ mức ổn định.

Theo các tiểu thương, nguồn cung rau xanh chỉ có thể phục hồi khi thời tiết ổn định, các vùng trồng tại TP Đà Nẵng, Gia Lai khôi phục sản xuất. Hiện thị trường vẫn tiếp tục trong tình trạng khan hiếm, giá cao và diễn biến khó lường.