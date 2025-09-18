Đồng BNB của sàn giao dịch tài sản mã hóa Binance đang tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Giá bật lên trên ngưỡng 1.002 USD, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Giá trị vốn hóa thị trường của Binance tăng mạnh lên sát ngưỡng 139 tỷ USD, vững vàng cương vị sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Diễn biến tích cực của đồng BNB ghi nhận sau tin tức Binance có thể sắp hết bị giới chức Mỹ giám sát. Cụ thể, sàn giao dịch tiền mã hóa này đã nộp đơn xin Bộ Tư pháp Mỹ sớm kết thúc quá trình giám sát nền tảng này theo như thỏa thuận nhận tội rửa tiền năm 2023. Việc chấm dứt giám sát có thể tạo điều kiện để Binance khôi phục lại toàn bộ hoạt động như trước án phạt.

Hồi tháng 5 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã thông báo đạt thỏa thuận hòa giải với Binance, kết thúc quá trình điều tra sàn mà không có hành động nào thêm. Cùng động thái này, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) đã bày tỏ ý định muốn được Tổng thống Trump ân xá sau khi đã hợp tác cùng dự án tiền số của nhà Trump là World Liberty Financial, hỗ trợ phát hành stablecoin USD1.

Mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm sau cuộc họp chính sách, đánh dấu lần đầu tiên sau 9 tháng ngân hàng trung ương này nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu rõ rệt. Điều này được giới đầu tư kỳ vọng sẽ tạo dư địa tăng trưởng cho thị trường tài sản số nói chung cũng như đồng BNB nói riêng.

Mặt khác, nền tảng hệ sinh thái của Binance cũng đang được củng cố vững chắc. Trong năm 2024–2025, Binance Chain đã hoàn tất hợp nhất Beacon Chain vào BSC, triển khai opBNB đạt hiệu suất tới 4.600 TPS, mở rộng Greenfield như một hạ tầng lưu trữ dữ liệu phi tập trung, đồng thời thúc đẩy các mảng DeFi, stablecoin và AI.