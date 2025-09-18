Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tài Sản Số
Tài Sản Số
xem chi tiết

Sàn Binance lập kỷ lục, giá BNB vượt 1.000 USD

18-09-2025 - 15:39 PM | Thị trường chứng khoán

Sàn Binance lập kỷ lục, giá BNB vượt 1.000 USD

Giá trị vốn hóa thị trường của Binance tăng mạnh lên sát ngưỡng 139 tỷ USD.

Đồng BNB của sàn giao dịch tài sản mã hóa Binance đang tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Giá bật lên trên ngưỡng 1.002 USD, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Giá trị vốn hóa thị trường của Binance tăng mạnh lên sát ngưỡng 139 tỷ USD, vững vàng cương vị sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Sàn Binance lập kỷ lục, giá BNB vượt 1.000 USD- Ảnh 1.

Diễn biến tích cực của đồng BNB ghi nhận sau tin tức Binance có thể sắp hết bị giới chức Mỹ giám sát. Cụ thể, sàn giao dịch tiền mã hóa này đã nộp đơn xin Bộ Tư pháp Mỹ sớm kết thúc quá trình giám sát nền tảng này theo như thỏa thuận nhận tội rửa tiền năm 2023. Việc chấm dứt giám sát có thể tạo điều kiện để Binance khôi phục lại toàn bộ hoạt động như trước án phạt.

Hồi tháng 5 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã thông báo đạt thỏa thuận hòa giải với Binance, kết thúc quá trình điều tra sàn mà không có hành động nào thêm. Cùng động thái này, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) đã bày tỏ ý định muốn được Tổng thống Trump ân xá sau khi đã hợp tác cùng dự án tiền số của nhà Trump là World Liberty Financial, hỗ trợ phát hành stablecoin USD1.

Mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm sau cuộc họp chính sách, đánh dấu lần đầu tiên sau 9 tháng ngân hàng trung ương này nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu rõ rệt. Điều này được giới đầu tư kỳ vọng sẽ tạo dư địa tăng trưởng cho thị trường tài sản số nói chung cũng như đồng BNB nói riêng.

Mặt khác, nền tảng hệ sinh thái của Binance cũng đang được củng cố vững chắc. Trong năm 2024–2025, Binance Chain đã hoàn tất hợp nhất Beacon Chain vào BSC, triển khai opBNB đạt hiệu suất tới 4.600 TPS, mở rộng Greenfield như một hạ tầng lưu trữ dữ liệu phi tập trung, đồng thời thúc đẩy các mảng DeFi, stablecoin và AI.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Tài Sản Số

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh

VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh Nổi bật

Tài sản số là chìa khoá đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực?

Tài sản số là chìa khoá đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực? Nổi bật

Cổ đông Nhà nước không cho ý kiến, thương vụ chào bán cổ phần của Becamex IDC (BCM) lại “xịt”

Cổ đông Nhà nước không cho ý kiến, thương vụ chào bán cổ phần của Becamex IDC (BCM) lại “xịt”

15:06 , 18/09/2025
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Gỗ Đức Thành bị phạt hơn 200 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Gỗ Đức Thành bị phạt hơn 200 triệu đồng

14:52 , 18/09/2025
Loạt cổ đông Chứng khoán Xuân Thiện muốn thoái vốn trước ngày chào bán 135 triệu cổ phiếu

Loạt cổ đông Chứng khoán Xuân Thiện muốn thoái vốn trước ngày chào bán 135 triệu cổ phiếu

14:18 , 18/09/2025
Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?

Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?

13:30 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên