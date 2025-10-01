Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng 1/10, giá vàng nhẫn, vàng miếng vọt tăng, tiếp tục lập đỉnh mới

01-10-2025 - 09:42 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng bán ra đã chạm mốc 138 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn cũng vượt ngưỡng 135 triệu đồng/lượng.

Ngay từ đầu phiên giao dịch, vàng nhẫn và vàng miếng tại nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh so với chốt phiên tối qua. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 132,2 - 135,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Công ty SJC điều chỉnh vàng nhẫn lên 131,4 – 134,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

DOJI và PNJ cùng nâng giá vàng nhẫn lên mức 131,5 – 134,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng. Tại Mi Hồng, vàng nhẫn được nâng lên mốc 132,6 – 134,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Về giá vàng miếng, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI và PNJ đồng loạt nâng giá mua vào và bán ra lên 136 – 138 triệu đồng/lượng, tăng trung bình 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Riêng tại Mi Hồng, vàng miếng ghi nhận mức tăng mạnh hơn, lên 137 – 138 triệu đồng/lượng, tức tăng 2 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng leo dốc, chạm mốc 3.868 USD/ounce tại thời điểm khảo sát, tăng tới 50 USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua theo giờ Việt Nam.

Giá vàng đã bật tăng trở lại sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng này. Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (Consumer Confidence Index) rơi xuống mức 94,2 điểm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo đồng thuận 96 điểm và mức đã được điều chỉnh tăng của tháng 8 là 97,8 điểm, theo báo cáo của Conference Board công bố ngày thứ Ba.

Hôm thứ Ba, các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets đã công bố dự báo giá quý IV, điều chỉnh tăng mạnh đối với vàng.

Ngân hàng dự báo giá vàng sẽ trung bình khoảng 3.900 USD/ounce trong ba tháng cuối năm 2025, tăng 8% so với dự báo trước đó. Các nhà phân tích cho rằng đà tăng này chưa dừng lại, với kỳ vọng giá sẽ vượt mốc 4.000 USD/ounce trong năm tới.

BMO hiện dự báo giá vàng trung bình năm 2026 sẽ đạt 4.400 USD/ounce, cao hơn 26% so với ước tính trước. Bối cảnh thay đổi của thị trường tài chính toàn cầu cũng khiến ngân hàng này nâng triển vọng dài hạn: giá vàng dài hạn trung bình 3.000 USD/ounce, tăng so với mức dự báo trước là 2.200 USD.

“Trong 2–3 năm qua, thế giới đã chứng kiến nhiều biến động sâu rộng trong hệ thống địa chính trị và tài chính, dẫn đến những thay đổi mang tính lâu dài đối với nhu cầu vàng,” báo cáo nhấn mạnh.

Các nhà phân tích cho biết, bất ổn địa chính trị và kinh tế là yếu tố lớn thúc đẩy đà tăng chưa từng có của vàng ba năm qua. Tuy nhiên, BMO nhận định phần lớn biến động này bắt nguồn từ tốc độ tăng trưởng nợ công Mỹ không bền vững.

“Trong việc lý giải đà tăng giá những năm gần đây, giới phân tích thường đề cập nhiều yếu tố như lo ngại địa chính trị, nợ công, nhu cầu trú ẩn an toàn, lạm phát dai dẳng, xu hướng phi đô la hóa… Dù tất cả đều có vai trò, chúng tôi tin rằng lo ngại về nợ công phương Tây mới là động lực cốt lõi. Nguy cơ mất giá tiền tệ khiến lợi suất cao trên trái phiếu dài hạn trở nên kém hấp dẫn hơn so với vàng,” BMO viết.

Trong bối cảnh hiện tại, BMO nhận định vàng đang trên đà bước vào các danh mục đầu tư chính thống lần đầu tiên trong hàng thập kỷ.

 Tối 30/9: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm sâu 

Nguyễn Minh

