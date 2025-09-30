Tối 30/9: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm sâu

Giá vàng trong nước chiều tối nay đã hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh lịch sử trong phiên buổi trưa. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 131,4 - 134,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng so với mốc cao nhất trong ngày. Công ty SJC cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn về 130,2 - 132,9 triệu đồng/lượng, giảm tới 900.000 đồng/lượng so với mức đỉnh buổi trưa.

Giá vàng miếng tại hai doanh nghiệp lớn này cùng hạ 600.000 đồng/lượng, hiện còn 134,8 - 136,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều với vàng nhẫn so với đầu giờ giá, hiện niêm yết tại 131,5 - 133 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại đây giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra, hiện đang neo ở mốc 135 - 136,8 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI và PNJ vẫn giữ giá vàng miếng ở mức đỉnh, cùng niêm yết ở mức 135,3 – 137,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này vẫn neo ở ngưỡng 131 – 134 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.818 USD/ounce, giảm mạnh 20 USD so với đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Trong phiên Mỹ, giá vàng điều chỉnh do áp lực chốt lời sau khi vàng lập kỷ lục mới và bạc đạt mức cao nhất 14 năm trong ngày thứ Hai. Tuy nhiên, đà giảm đang được hạn chế bởi lo ngại chính phủ Mỹ có thể đóng cửa. Hợp đồng vàng tháng 12 giảm 12,40 USD xuống 3.842 USD/ounce.

Nhìn lại từ đầu năm 2025, vàng đã có một hành trình ấn tượng với mức tăng vượt 45%, đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ 1979 – thời điểm vàng bứt phá trong bối cảnh lạm phát vượt 10%.

Theo các chuyên gia đến từ Kitco News, các yếu tố chính đang thúc đẩy đà tăng mạnh của vàng đến từ nhiều phía. Trước hết, nhà đầu tư tiếp tục xem vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh nguy cơ chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa vào ngày 1/10 nếu không đạt được thỏa thuận ngân sách. Rủi ro này khiến nhu cầu phòng vệ rủi ro gia tăng rõ rệt.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu mạnh cũng góp phần quan trọng. Chỉ số USD Index đã giảm từ mức đỉnh 109 hồi đầu năm xuống còn 97,956, tương đương mức mất giá khoảng 11%. Sự suy yếu này khiến vàng định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua quốc tế, qua đó hỗ trợ thêm cho giá.

Ngoài ra, kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất trong những tháng tới cũng tạo động lực cho vàng. Lãi suất thấp thường làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lợi như vàng, từ đó nâng cao sức hút của kim loại quý trong danh mục đầu tư.

Cuối cùng, những bất ổn địa chính trị toàn cầu tiếp tục duy trì áp lực rủi ro, trong khi các ngân hàng trung ương được cho là vẫn đẩy mạnh chương trình mua vàng. Đây là nền tảng hỗ trợ vững chắc giúp vàng duy trì vị thế kênh đầu tư an toàn hàng đầu.

Dẫu vậy, ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade, nhận định: “Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa đang tạo ra một làn sương bất định cho thị trường, qua đó đẩy nhanh đà tăng của vàng. Mốc 4.000 USD/ounce hiện là mục tiêu khả thi vào cuối năm, trong bối cảnh lãi suất giảm và các điểm nóng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ vàng” .